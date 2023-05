Gf Vip: George Ciupilan sbugiardato da una ex concorrente

Spente le luci della casa del Grande Fratello, non si sono spenti i riflettori su George Ciupilan. Il giovane ex concorrente è stato infatti al centro del gossip per un presunto flirt con Ginevra Lamborghini. Adesso un’ex concorrente svela la sua opinione sul ragazzo.

Nikita su George Ciupilan: “Dopo il Grande Fratello mi ha chiesto scusa. Gli voglio bene“

Per diverso tempo, durante il reality, qualcuno ha parlato di un presunto flirt tra Ciupilan e Nikita Pelizon, poi vincitrice del GF Vip. Dopo una prima intesa però, il rapporto tra i due s’è piuttosto raffreddato e i due sono finiti per trascorrere sempre meno tempo insieme.

Non c’è mai stato nulla più di un’amicizia, i due l’hanno ribadito più volte. Di recente la vincitrice del reality, in un’intervista a Superguidatv, ha avuto modo di parlare anche dell’ex compagno d’avventura.

“Ci siamo parlati una volta fuori. All’interno della Casa è stato influenzato e gli è stato insinuato, appunto, il dubbio da parte di alcuni sulla mia persona. Magari, quando si è più giovani, anche se si è forti, può capitare di essere influenzati. Probabilmente è successo questo” ha raccontato Nikita.

“Infatti, una volta fuori, si è reso conto di aver capito male, e quando ci siamo rivisti mi ha abbracciato e chiesto scusa. Ci vogliamo bene. Penso che George sia un ragazzo pieno di talenti e che farà tanta strada, se lo merita“, ha concluso la vincitrice del Grande Fratello Vip.