Fabrizio Frizzi, 5 anni fa si spegneva l'amato conduttore: inaugurata la casa di accoglienza a suo nome

Cinque anni fa il mondo della televisione italiana perdeva uno dei suoi protagonisti più amati. Fabrizio Frizzi se ne andava così il 26 marzo del 2018. In molti ricorderanno che, appena qualche ora prima, l’amato conduttore aveva salutato il “suo” pubblico dell’Eredità, poi il vuoto mai colmato. In sua memoria a Milano è stata inaugurata la Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi. Alla cerimonia ha presenziato la moglie e madre della figlia Stella, Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi, inaugurata una casa accoglienza in sua memoria

Oltre alla moglie Carlotta, erano presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente della Bcc di Milano Giuseppe Maino, l’arcivescovo Mario Delpini e monsignor Dario Edoardo Viganò. Quest’ultimo ha letto per questa occasione un messaggio scritto da Papa Francesco. La “Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi” è sita nella zona di Lambrate, in via Giovanni Amadeo n.90, non molto distante dal Santuario della Madonna dell’Ortica.

Carlotta Mantovan: “Mio marito sarebbe orgoglioso di tutto questo”

La moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ha commentato così questo momento così solenne: “Sono fiera di essere qui, mio marito Fabrizio sarebbe orgoglioso di tutto questo”. La Casa d’Accoglienza è stata resa possibile grazie all’Unitalsi Lombardia diretta da Luciano Pivetti. Ispiratore del progetto è stato invece Vittore De Carli, dirigente di Unitalsi. L’architetto è Sara Ugazio.