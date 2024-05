Una ragazzina di 13 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere precipitata dal balcone del centro di accoglienza dove si trova con la sua famiglia. È successo a Zungoli, in provincia di Avellino.

Minorenne precipita dal balcone a Zungoli, Avellino

Una 13enne kazaka è ricoverata al Santobono di Napoli in seguito alla caduta dal balcone del centro di accoglienza dove si trova insieme alla sua famiglia.

L’episodio è accaduto in una struttura di Zungoli, in provincia di Avellino e subito i carabinieri si sono precipitati sul posto per ricostruire l’accaduto, insieme ai soccorritori sanitari.

Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente, tuttavia le indagini sono ancora in corso e non sono del tutto escluse altre ipotesi. Fortunatamente la giovane non sarebbe in pericolo di vita, tuttavia ha riportato diversi traumi e fratture importanti.

La dinamica dell’incidente di Zungoli

Secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembra che la 13enne stesse montando una tenda nell’appartamento del primo piano dove vive con la sua famiglia.

Nel fare questa operazione avrebbe perso l’equilibrio e quindi sarebbe caduta dal balcone volando per quasi 3 metri.

Nell’impatto, ha riportato traumi al volto e fratture lombari. In un primo momento i soccorritori l’hanno portata all’ospedale Ottone Frangipane, il più vicino.

Poi però vista l’entità delle ferite, si è optato per il trasferimento al Santobono, specializzato in cure pediatriche.

La giovane è ospite con la famiglia in una delle tante strutture che accolgono profughi di ogni nazionalità e che offrono loro ospitalità. Gli inquirenti sono ora attivi presso la struttura, per reperire testimonianze utili a fare luce sul caso.