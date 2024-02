Piergiorgio Riccardi stava aiutando il vicino di casa a sistemare la tenda del balcone, quando improvvisamente è precipitato. È successo a Morena, in provincia di Roma, la vittima aveva 49 anni.

È successo a Morena, periferia a sud di Roma. L’uomo lascia la moglie e tre figli.

Il corpo senza vita è stato segnalato proprio dall’anziano vicino di casa che gli aveva chiesto la cortesia di aggiustare la tenda. Lui e gli abitanti del quartiere sono sotto shock.

La ricostruzione dell’incidente a Roma

Piergiorgio abitava al primo piano di una palazzina in Via Tenuta del Casalotto. Il vicino di casa lo ha chiamato chiedendogli una mano per sistemare la tenda del balcone incastrata.

Pochi minuti ed è successa la tragedia: il 49enne è precipitato dal secondo piano morendo sul colpo.

Ha fatto un volo di quasi 5 metri precipitando nella rampa del garage e poi impattando violentemente sull’asfalto a terra.

Subito sul posto sono giunti i soccorritori sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare perché il violento schianto ne ha determinato la morte sul colpo.

Sono arrivati anche gli agenti di polizia e i vigili del fuoco.

A Morena tutti lo conoscevano, anche il personale del Centro diagnostico Morena che si trova al piano terra della palazzina. Poi al di sopra viveva la vittima e sopra ancora, l’anziano, che si sente ora terribilmente responsabile dell’incidente.