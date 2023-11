Una badante ucraina è stata arrestata, accusata di aver ucciso il 22 aprile 2022 a Colognola, in provincia di Bergamo, la donna di 77 anni che accudiva. L’anziana infatti era morta cadendo dal balcone al quarto piano della sua abitazione. In un primo momento si era pensato a un suicidio, ma ora la Procura è certa che si tratti invece di omicidio.

Le indagini

Secondo la Procura l’anziana aveva scoperto, il giorno del delitto, che la badante le aveva sottratto il bancomat e rubato 2mila euro. Da qui sarebbe nata una lite e l’indagata avrebbe gettato l’altra giù dal balcone.

Le indagini hanno escluso il suicidio: la vittima non aveva mai manifestato una simile intenzione e il giorno stesso della morte si era recata in un’agenzia di viaggi per pagare una vacanza all’estero che avrebbe fatto a breve.

I sospetti si sono dunque concentrati sulla badante che, nel corso degli interrogatori, si è spesso contraddetta.

L’arresto

Dopo più di un anno sono dunque scattate le manette per la badante. La donna si trova ora sottoposta alla misura cautelare in carcere.