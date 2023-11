Calabria, violenze sessuali su due minorenni: 4 arresti

Quattro persone arrestate per violenza sessuale aggravata su due ragazzine minorenni in Calabria.

Quattro persone arrestate per violenza sessuale aggravata su due ragazzine minorenni in Calabria. 16 persone sono indagate, tra cui quattro minori.

Quattro persone sono state arrestate per violenza sessuale aggravata su due ragazzine minorenni e 16 persone sono indagate e sottoposte a decreti di perquisizione personale e domiciliare per lo stesso reato. Si tratta dei numeri di un’operazione della polizia di Palmi, che ha scoperto la terribile storia di violenza ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Gli agenti hanno eseguito a Seminara, in Calabria, e nel resto dell’Italia, un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per tee persone. Il provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti. Lo stesso Gip che il 31 ottobre ha disposto la misura degli arresti domiciliari ad un quarto soggetto, che si è reso irreperibile.

Calabria, violenze sessuali su due minorenni: l’operazione della polizia

Insieme agli arresti sono scattate anche le perquisizioni personali e domiciliari a carico di 16 indagati per lo stesso reato, tra cui quattro minorenni. Le perquisizioni, oltre che a Seminara e in altri comuni calabresi, sono avvenute in Veneto e Lombardia. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile che dovranno essere analizzati per cercare elementi utili alle indagini sulla violenza sessuale.