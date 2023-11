Napoli, tre arresti per violenza di gruppo su compagno di scuola

Tre arresti a Napoli per violenza sessuale di gruppo su un compagno di scuola con problemi psichici.

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo su un minore con problemi psichici.

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Sono accusati di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minorenne con problemi psichici. Gli investigatori parlano di “gravissimo atto di bullismo” tra compagni di scuola. A far partire le indagini la denuncia della madre della vittima. Gli episodi in questione si sono verificati a marzo. I tre arrestati avrebbero anche filmato le violenze con i loro cellulari.

I tre sono “gravemente indiziati” di atti persecutori e violenza sessuale. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di raccogliere “diversi elementi nei confronti dei tre indagati, compagni di scuola della vittima, che, con ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti ed atti denigratori“, gli hanno procurato “un grave stato di ansia e paura“.

Violenza di gruppo su un compagno, la vittima: “Ho chiesto a mamma di non farli più venire a casa”

“È successo diverse volte quello che si vede nei video. A un certo punto loro sono cambiati con me. Da marzo sono cambiati. L’ho detto a mamma per non farli venire più a casa” ha dichiarato la vittima del branco di compagni di scuola. La madre ha poi chiesto aiuto ai carabinieri e il ragazzino ha raccontato che all’inizio i ragazzi sembravano amici. “Mi fa dispiacere raccontare queste cose. Loro mi picchiavano quando venivano a casa mia, mi davano pugni, calci” ha poi raccontato. La vittima conosceva uno di loro da quando erano piccoli e gli altri due da meno tempo.