A Rafah studenti in piazza chiedono la riapertura delle scuole

Rafah, 29 apr. (askanews) – “Ricostruite le nostre scuole e università”, è uno degli slogan degli studenti e delle studentesse palestinesi, che hanno manifestato in una scuola trasformata in rifugio per gli sfollati palestinesi a Rafah. Secondo i dati dell’Unicef quasi 620.000 bambini sono rimasti senza educazione e non possono andare a scuola nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Gli studenti hanno anche espresso la loro gratitudine per le manifestazioni pro-palestinesi che hanno scosso le università americane nelle ultime settimane.