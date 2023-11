Un tredicenne di Palermo si è tolto la vita nella casa in cui abitava con i genitori. Era stato vittima di bullismo.

Palermo, 13enne si toglie la vita: era stato vittima di bullismo

Un ragazzino di 13 anni si è tolto la vita a Palermo. Il giovane si è suicidato nella sua casa, dove abitava con i genitori, lo scorso sabato sera, mentre loro non erano in casa. I genitori hanno fatto la tragica scoperta, trovando il figlio impiccato quando sono rientrati a casa. Il sospetto è che il ragazzo fosse vittima di alcuni bulli, che in diverse occasioni lo avevano preso di mira. I sanitari sono arrivati immediatamente sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.

Palermo, 13enne si toglie la vita: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

Nelle chat tra compagni e genitori si fa riferimento al fatto che il ragazzino potrebbe essere stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. “Gay” gli avrebbero ripetuto i bulli, anche se per il momento non si hanno certezze a riguardo. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la Procura dei Minori avrebbe aperto un fascicolo d’indagine per istigazione al suicidio. La comunità scolastica della scuola media Vittorio Emanuele Orlando, frequentata dal 13enne, è rimasta sotto choc e le attività sono state sospese.