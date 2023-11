A Bari un uomo di 66 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote di 11 anni. La condusse in un luogo isolato per costringerla ad avere rapporti sessuali.

Bari, violenza sessuale su 11enne: arrestato lo zio

A Bari un uomo di 66 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con la terribile accusa di violenza aggravata ai danni della nipotina di soli 11 anni. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, lo zio della ragazzina, che era arrivata in paese per far visita alla nonna, dopo averla incontrata per strada la condusse in un luogo isolato per costringerla a subire rapporti sessuali. I fatti risalgono al 2020.

Bari, violenza sessuale su 11enne: lo zio aveva di nuovo molestato la nipote

L’anno successivo, in occasione delle feste di Natale, l’uomo aveva di nuovo molestato la nipotina, palpeggiandola nelle parti intime. L’audizione protetta della giovane, molto provata per quello che è accaduto, e i riscontri acquisiti grazie ad alcuni testimoni, hanno permesso di delineare il quadro indiziario che ha portato all’emissione del provvedimento cautelare. Il 66enne di Bari è stato arrestato con l’accusa di violenza aggravata ai danni della nipote di 11 anni.