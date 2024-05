Secondo una ricerca coordinata dall'University of California di San Francisco si è scoperto che una dieta prevalentemente verde frena l'avanzata della malattia

La ricerca coordinata dall’University of California di San Francisco e pubblicata su Jama Network Open, un’alimentazione a base vegetale contribuisce a stoppare la progressione del cancro alla prostata.

Le parole dei ricercatori in merito alla ricerca

Il gruppo di ricerca ha valutato il decorso della malattia in circa 2 mila uomini con una diagnosi di tumore alla prostata:

«Le diete a base vegetale sono sempre più popolari e apportano benefici nutrizionali tra le persone a cui sono state diagnosticate varie malattie croniche».

Le risposte avute dalle indagini sul cancro alla prostata

Dopo aver seguito i pazienti per circa 6 anni e mezzo, i ricercatori hanno osservato una minore progressione della malattia in coloro che seguivano una dieta prevalentemente verde: in queste persone si è registrato una riduzione del rischio di progressione del 47% rispetto a chi era più lontano da questo tipo di alimentazione.

Frutta e verdura sono ricchi di composti, con azione antiossidante e antinfiammatoria, che proteggono dal tumore, così come di fibre.

Le conseguenze di un’alimentazione maggiormente di origine animale

Al contrario, gli alimenti di origine animale sono legati a un aumento del rischio di insorgenza di tumori e di recidive: