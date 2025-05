Per essere in forma e riuscire a superare determinate fasi che succedono nella vita di ogni donna l’alimentazione gioca un ruolo importante. Nella menopausa a tavola è proprio vero grazie ad alcuni cibi da consumare e altri da evitare. Scopriamo quali sono questi cibi e cosa mangiare.

Menopausa a tavola

La menopausa è una fase molto importante e soprattutto delicata nella vita di ogni donna.

Una fase che vede la comparsa di sintomi quali vampate di calore, ma anche sbalzi d’umore, insonnia, ecc. Questo periodo si può attraversare e rimediare con alcuni cibi da consumare. La menopausa a tavola permette di aiutare a superare questo periodo.

La giusta alimentazione, quindi cibarsi dei giusti cibi, permette non solo di affrontare nel modo migliore certi sintomi ma anche al tempo stesso aiutare a sentirsi rapidamente in forma. I cibi tipici della dieta mediterranea sono il pasto sicuramente indicato. Questo regime, essendo fresco, colorato e ricco di nutrienti risulta anche facile da seguire.

La menopausa a tavola, quindi il consumo di cibi appartenenti allo stile di vita mediterraneo, comporta alimenti che sono ricchi di nutrienti e quindi non processati. La frutta e la verdura di stagione, così come l’olio di oliva, è indicato in quanto ricco di grassi sani. Non mancano poi alimenti quali pesce grasso, salmone e sgombro ma anche legumi per il pieno di fibre e proteine.

Non è necessario in questa fase della propria vita cambiare del tutto l’alimentazione ma sono sufficienti alcuni semplici passi. Per esempio, il consumo di un’insalata di ceci a pranzo o a cena da condire con un filo di olio d’oliva può sicuramente aiutare ad affrontare i sintomi di questa fase della propria vita.

Menopausa a tavola: cosa evitare

Sebbene ci siano dei cibi che è consigliato consumare, per la menopausa a tavola vi sono anche altri alimenti che sarebbe meglio evitare sia a pranzo che a cena. Il consumo eccessivo di carne rossa non è indicato in quanto contribuisce ad un aumento della tensione che si accumula nei muscoli e nelle articolazioni come riporta anche uno studio.

In base a questo studio che è stato condotto in Australia, le donne che consumano minori quantità di carne rossa vanno incontro a una salute migliore. Al posto della carne rossa, sono consigliate proteine molto più leggere come per esempio il pesce, i legumi, ma anche le carni bianche quali il pollo e il tacchino.

Le proteine vegetali quali il tofu, il tempeh sono assolutamente indicate nella menopausa a tavola in quanto contribuiscono a far stare meglio il fisico. Le stesse bevande zuccherate sono da evitare o limitare il consumo. Gli zuccheri e la menopausa sono incompatibili in quanto comportano dei peggioramenti portando a sentirsi stanche.

Le tisane con lo zenzero e il limone, l’acqua aromatizzata con la frutta fresca sono da considerarsi ottime alternative agli zuccheri e alle bevande che li contengono.

