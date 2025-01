Menopausa: perché si ingrassa e come evitarlo

La menopausa e il periodo che la precede sono fasi ricche di cambiamenti che ogni donna sperimenta, anche se in modi diversi. L’aumento di peso è uno dei problemi più comuni riscontrati, ma adottare alcune strategie può rivelarsi utile nel tenerlo a bada. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo attraverso un’alimentazione consapevole e sostenibile.

L’aumento di peso durante la menopausa è molto comune tra le donne, ma non tutte le donne lo sperimentano e, soprattutto, non tutte le donne alle prese con l’aumento di peso convivono con questo disagio nello stesso modo. Ogni corpo è diverso, affronta sfide diverse, che vive in modo diverso, e nessuna esperienza può essere simile o uguale a quella di altre persone.

Fortunatamente, nonostante l’aumento di peso nelle donne in menopausa sia piuttosto comune, è possibile monitorare ogni sua variazione non solo con l’attività fisica e un’alimentazione consapevole e bilanciata, ma anche con i rimedi naturali, per risultati più rapidi ed effettivi.

Menopausa: cause dell’aumento di peso

Nella vita di ogni donna si susseguono quattro fasi distinte e ben definite. La prima fase è la premenopausa, che inizia con la pubertà e termina con la perimenopausa, durante la quale il corpo di una donna inizia a cambiare a causa dello squilibrio ormonale che prelude alla menopausa vera e propria, fase che inizia ufficialmente dodici mesi dopo l’ultima mestruazione. Infine, vi è la postmenopausa che, in realtà, non è diversa dalla menopausa, tanto che i due termini vengono spesso usati per indicare la stessa fase.

Ogni fase è caratterizzata da condizioni cliniche precise, ma è durante la perimenopausa che iniziano a manifestarsi sintomi che, in alcune donne, possono diventare un vero e proprio problema, come cicli mestruali irregolari e aumento di peso, il sintomo più comune, che può dipendere dal calo degli estrogeni, dal modo diverso con cui si metabolizzano grassi e zuccheri, dalla funzionalità del microbioma intestinale, dalla ridotta attività fisica e dalla qualità del sonno.

Imparare a gestire lo stress, aumentare il movimento e l’attività fisica, correggere lo stile di vita e seguire una dieta sostenibile ed equilibrata nel periodo che precede la menopausa e durante la menopausa stessa è indispensabile sia per controllare i sintomi che possono comparire, sia per mantenere il peso sotto controllo.

La difficoltà di perdere peso durante la menopausa dipende anche dal metabolismo, che inizia a rallentare. Un metabolismo lento favorisce l’accumulo di grasso, impedisce una sua corretta ridistribuzione e, di conseguenza, porta ad un aumento di peso.

