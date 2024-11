Home Fitness: gli attrezzi da comprare e come iniziare

L'Home Fitness è consuetudine ormai di moltissime persone. Vediamo insieme come organizzarsi in casa.

L’Home Fitness è consuetudine di un numero crescente di persone che non possono permettersi di andare in palestra, per motivi economici o di tempo, o che provano imbarazzo ad allenarsi in compagnia. Le ragioni per cui oggi si sceglie l’Home Fitness, in realtà, sono numerose, ma per iniziare occorre consapevolezza e gli attrezzi necessari.

Home Fitness, come iniziare

Prima di dedicare anima e corpo all’Home Fitness è necessario fare delle valutazioni perché non tutti vivono in appartamenti sufficientemente grandi all’interno dei quali creare uno spazio per la palestra e non sempre si possono utilizzare tutti gli attrezzi. Tuttavia, stabilire un programma ed un obiettivo da raggiungere semplificherà di molto la gestione dell’Home Fitness, persino per quelle persone che hanno difficoltà a ritagliarsi uno spazio di palestra domestica.

L’Home Fitness non è una prerogativa esclusiva di persone esperte perché chiunque può dedicarsi a questa attività, che tanto bene può fare, sia al corpo che alla mente, da un lato, perché essere fisicamente attivi è importante per vivere una vita lunga e serena, dall’altro, perché una mente che si distrae è una mente che sa gestire lo stress e le situazioni impegnative.

Home Fitness, come organizzarsi

Credere che l’Home Fitness non faccia per voi solo perché vi sentite poco esperti o solo perché vi allenate da poco, dunque, è sbagliato. Non occorre essere degli sportivi professionisti perché, fortunatamente, oggi, sono sempre più numerosi quei coach che tengono anche corsi online o che rendono reperibili alcuni dei loro insegnamenti su diversi siti web, anche gratuitamente.

Dopo aver allestito la vostra palestra domestica e stabilito un programma di allenamento e degli obiettivi da raggiungere, siete pronti per iniziare con l’Home Fitness. Tuttavia, ricordate che:

Se siete dei principianti, dovrete iniziare con allenamenti di breve durata e di bassa intensità ;

; Stabilire dei giorni della settimana e degli orari precisi in cui allenarsi. L’allenamento va preso sul serio e stabilire una routine è importate per non saltare neppure un giorno e raggiungere il vostro obiettivo rapidamente;

in cui allenarsi. L’allenamento va preso sul serio e stabilire una routine è importate per non saltare neppure un giorno e raggiungere il vostro obiettivo rapidamente; Restare idratati , bevendo preferibilmente acqua, sia durante l’allenamento che lontano dall’allenamento. Gli esperti raccomandano di bere almeno due litri di acqua al giorno, ogni giorno.

, bevendo preferibilmente acqua, sia durante l’allenamento che lontano dall’allenamento. Gli esperti raccomandano di bere almeno due litri di acqua al giorno, ogni giorno. Seguite un’alimentazione sana e bilanciata al fine di assimilare tutti i nutrienti che sono essenziali all’organismo per funzionare correttamente.

Home Fitness: gli attrezzi da acquistare su Amazon

Sfortunatamente, lo dicevamo anche prima, non sempre è possibile acquistare tutti gli attrezzi che si trovano in una palestra per il proprio Home Fitness, in parte per le dimensioni, in parte anche per il costo. Ciononostante, su Amazon è possibile reperire alcuni attrezzi utili, alla migliore offerta, che non hanno nulla da invidiare agli attrezzi della palestra.

Good Nite Tappetino da yoga pieghevole, antiscivolo, portatile, pieghevole, leggero, per ginnastica, pilates, sport, viaggi, yoga, 183 x 61 x 0,6 cm

Il tappetino da yoga non è utile solo per questa disciplina, ma anche per il pilates, lo stretching e una vasta gamma di esercizi per il rilassamento. Il modello che vi presentiamo è sufficientemente imbottito, confortevole

e antiscivolo. Realizzato con materiale di qualità premium, il tappetino è il primo accessorio utile quando si decide di iniziare a fare palestra in casa.

unycos – Coppia di Manubri in Neoprene da 1-10 kg【30 Esercizio E-Book】Set di Pesi Antiscivolo per Uomini/Donne

I manubri regolabili sono utili negli allenamenti che sviluppano forza e resistenza. Qui su Amazon è possibile acquistare manubri regolabili che hanno pesi e dimensioni diverse, da selezionare al momento dell’acquisto sulla base del proprio livello di allenamento e dell’obiettivo che si intende raggiungere. Gli accessori proposti sono stati realizzati con materiale premium e sono facili e sicuri da utilizzare.

Yes4All Kettlebell in ghisa rivestito in vinile da 2-20 kg

Realizzata in ghisa solida di alta qualità per poter resistere nel tempo, il Kettlebell, come l’attrezzo del paragrafo precedente, può avere dimensioni diverse, che hanno un peso diverso. Il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze può essere scelto al momento dell’acquisto, tenendo in considerazione l’obiettivo da raggiungere il livello di esperienza nel fitness. E’ utile per sviluppare la forza e per svolgere esercizi cardio e funzionali.