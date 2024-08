Fitwalking: tutti i benefici della camminata veloce

Il fitwalking è un’attività sportiva non particolarmente intensa, grazie alla quale mantenere attivo il proprio metabolismo, al fine di perdere peso e restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici del fitwalking e come introdurre questa pratica sportiva nella propria routine quotidiana.

Fitwalking, tutti i benefici

Camminare è l’alternativa migliore e più vantaggiosa che una persona possa avere per poter perdere peso, restare in forma e, in generale, migliorare il proprio benessere psicofisico. Secondo gli studi condotti nel settore, è sufficiente camminare per almeno mezz’ora al giorno, per tre volte alla settimana, oppure, circa venti minuti, tutti i giorni, per poter godere dei benefici della camminata, come una migliore salute cardiovascolare e polmonare, una maggiore densità ossea, una riduzione del grasso corporeo, una maggiore potenza e resistenza muscolare. Se associato ad un’alimentazione varia ed equilibrata, grazie al fitwalking si riduce anche il rischio di contrarre alcune patologie come il diabete di tipo 2 e l’osteoporosi.

A differenza di altre forme di esercizio fisico, il fitwalking non richiede uno sforzo particolare né l’uso di attrezzature specifiche, può essere fatto in qualunque momento della giornata, è economico e si può camminare seguendo il proprio ritmo. Non è, infatti, un caso che questo tipo di allenamento è adatto a veramente a tutti, sia alle persone anziane, sia alle persone con problemi di peso e sia alle persone sane che, semplicemente, desiderano continuare ad esserlo.

Fitwalking: consigli

Introdurre il fitwalking nella propria routine non è poi così difficile come si possa immaginare, soprattutto se si pensa che quest’attività va svolta, soprattutto, per una questione di salute fisica e mentale. Ciononostante, è comprensibile che, se siete persone che non vi siete mai allenate, trovare del tempo e la voglia per dedicarsi al fitwalking può essere un po’ complicato.

Il nostro consiglio è quello di approcciarsi a quest’attività in modo graduale, iniziando con almeno dieci minuti al giorno, per tre volte al giorno, tutti i giorni. Successivamente, si potrò provare ad aumentare i tempi fino ad arrivare ad una camminata di almeno mezz’ora al giorno, per tre volte alla settimana, oppure, di venti minuti al giorno, tutti i giorni.

Scegliete un abbigliamento comodo e delle scarpe adatte. In inverno, ci si può dedicare al fitwalking in ogni momento della giornata, oppure, optare per l’acquisto di un tapis-roulant, nel caso di maltempo persistente, in estate, invece, è preferibile dedicarsi a quest’attività il mattino preso o la sera tardi.

