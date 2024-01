Dieta Mediterranea: come funziona e come seguirla

La dieta Mediterranea favorisce il benessere psicofisico in modo semplice e naturale. Vediamo come funziona.

La dieta Mediterranea è, soprattutto, uno stile di vita che si adatta facilmente ai gusti e alle esigenze di tutte le persone che decidono di seguirla. Non solo questa dieta favorisce la perdita di peso, ma preserva anche dal rischio di contrarre patologie importanti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta Mediterranea e come seguirla correttamente.

Dieta Mediterranea

La dieta Mediterranea non è una dieta rigorosa, ma uno stile di vita che si prefissa come unico obiettivo il benessere psicofisico della persona e la sua preservazione. Sebbene questa dieta abbia origine nei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, come l’Italia, la Spagna o la Grecia, per seguirla correttamente non serve necessariamente vivere in questi posti. In ogni parte del mondo, infatti, è possibile reperire alimenti freschi e genuini o mettere in atto abitudini corrette che sono approvate dalla dieta.

Esistono forme diverse di dieta Mediterranea, dato che ogni forma richiama le abitudini e le tradizioni culinarie di uno dei paesi che si affaccia sul Mediterraneo. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di dieta che si intende seguire, queste sono accomunate dallo stesso obiettivo: preservare il proprio benessere psicofisico attraverso un’alimentazione corretta.

Ecco, infatti, alcuni benefici della dieta Mediterranea:

Un peso forma ottimale

Un rischio basso di contrarre la sindrome Metabolica

Una migliore circolazione sanguigna , pressione sanguigna e livelli di colesterolo

Un rallentamento della perdita delle funzioni cognitive

Un rischio basso di contrarre alcune forme di tumore

Dieta Mediterranea: come funziona

La dieta Mediterranea predilige il consumo regolare di alimenti freschi e genuini, come i cereali integrali, le proteine vegetali e animali, i legumi, la frutta e la verdura. Il pesce va consumato con moderazione, così come pure la carne bianca e quella rossa che, però, dovrebbe essere limitata ad una sola volta alla settimana. La dieta predilige anche un consumo moderato di uova e latticini e non disdegna un bicchiere di vino rosso a tavola.

Ovviamente, per preservare il proprio benessere psicofisico è opportuno eliminare o consumare solo occasionalmente cibi processati e conservati, svolgere regolare attività fisica e fare movimento.

La dieta Mediterranea può essere seguita da tutti. Ad eccezione di chi soffre di intolleranza o allergia, ai quali è consigliato sempre il consulto con un professionista, la dieta Mediterranea è uno stile di vita che può essere seguito facilmente da uomini e donne di tutte le età.

Dieta Mediterranea: miglior integratore alimentare

Nonostante la dieta Mediterranea favorisca il benessere psicofisico della persona che la segue e aiuti anche nella gestione del peso, non sempre perdere peso è facile. Ecco perché, chi ha difficoltà, potrebbe associare alla dieta l’assunzione regolare di un integratore alimentare, come Spirulina Ultra, naturale al 100%, che si preoccupa di:

Ritrovare il proprio benessere psicofisico

Migliorare il metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Favorire il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

