Il virogolo: "Così tanti casi in ospedale, di persone giovani e meno giovani, con forme di polmonite influenzale non ne avevo mai viste."

L’influenza, quest’anno, ha già colpito ben 17 milioni di italiani, causando un boom delle polmoniti. Il viroglo Matteo Bassetti è intervenuto a “Mattino Cinque News”, spiegando quali sono i sintomi da tenere d’occhio.

Polmoniti, boom di ricoveri: Bassetti avverte sui rischi e sintomi da monitorare

Quest’anno l’influenza ha già colpito 17 milioni di italiani, causando un vero e proprio boom di polmoniti. A “Mattino Cinque News” è intervenuto in collegamento il virologo Matteo Bassetti, che ha voluto commentare questo aumento di ricoveri per polmonite: “così tanti casi in ospedale di persone, giovani e meno giovani, con forme di polmonite influenzale non ne avevo mai viste.” Bassetti si è soffermato su quelli che sono i sintomi della polmonite e di come fare per proteggersi. La polmonite è una infezione polmonare e può iniziare con i classici sintomi dell’influenza, come febbre, tosse, brividi, difficoltà respiratoria. Nelle persone anziane anche sonnolenza e confusione mentale. Se si hanno difficoltà respiratorie è essenziale rivolgersi subito al medico, prima si agisce meglio è. Sulla prevenzione Bassetti aggiunge: “per evitare la polmonite bisogna avere pazienza e stare a casa a riposo, l’influenza ha bisogno di tempo.”

Bassetti: “La polmonite è un’infezione come tante altre”

Matteo Bassetti, sempre a “Mattino Cinque News”, ha parlato del legame tra influenza e polmonite, asserendo che l’influenza, come tanti altri virus, può infatti aprire la strada alla polmonite. Il virologo ha voluto anche aggiungere che “sembra che prima del Covid le polmoniti non esistessero. Non è così, è solo che oggi c’è una grande attenzione ma si tratta di un’infezione come tante altre.” La polmonite batterica ha bisogno dell’antibiotico, mentre quella virale terapie di supporto, cortisone o antinfiammatori.