Regola delle 5 P per perdere peso: in cosa consiste

Sono molti a ritenere i carboidrati un nutriente che non bisognerebbe consumare all’interno di una dieta. La cosa importante è sapere come abbinarli e mangiarli. Tutto questo può essere molto facile seguendo la regola delle 5 P dove i carboidrati non sono esclusi, anzi, ma si possono abbinare ad altri piatti, come vediamo nei paragrafi a seguire.

Regola delle 5 P

Si sente spesso parlare dei carboidrati, nutrienti considerati sbagliati per il proprio organismo e che andrebbero demonizzati in fase di dieta. Questi nutrienti non sarebbero adatti in quanto aumentano il girovita. Con la regola delle 5 P questo problema non sussiste dal momento che si scopre che hanno proprietà e benefici importanti.

I carboidrati sono importanti proprio come le proteine e i grassi, soprattutto per la fonte di energia che questo nutriente è in grado di fornire. Una strategia del genere permette non solo di riuscire a perdere i chili in eccesso, ma anche a fornire un tipo di alimentazione che sia maggiormente bilanciata ed equilibrata.

Si chiama regola delle 5 P, poiché in uno stesso pasto sarebbe meglio evitare di consumare alimenti che iniziano con questa consonante. Quindi in uno stesso pasto non sono ammessi alimenti quali pane, pasta, pizza, patate e anche polenta poiché si va incontro a troppi carboidrati che, in questo caso, risulterebbero deleteri.

In base a uno studio, un adulto dovrebbe consumare almeno 120 grammi di carboidrati al giorno proprio perché ricchi di fonte energetica. In tal caso è sempre consigliabile puntare a carboidrati che siano integrali proprio per mantenersi sazi nel modo giusto e quindi riuscire a saziarsi.

Regola delle 5 P: possibili abbinamenti

Considerando che nella regola delle 5 P, i carboidrati sono ammessi, bisogna anche cercare di capire come poterli abbinare in modo da creare un pasto che sia sano e genuino al tempo stesso. Bisogna cercare di inserirli meglio all’interno dei vari pasti in modo da assaporarli al meglio.

Si consiglia di privilegiare la qualità e non tanto la quantità degli alimenti. Un piatto di pasta o di pane sono assolutamente concessi ma a patto che siano integrali per il pieno di fibre. A questo piatto è possibile aggiungere una fonte proteica oppure delle verdure o ancora dei grassi buoni per un pasto completo.

La tradizione è un altro passaggio importante dal momento che andrebbe riscoperta. Quindi sì alla pasta con lenticchie della nonna ma sono ammessi anche riso con piselli e pasta con ceci oppure la pasta con le cime di rapa insieme ad altre verdure, compreso zuppe e minestroni.

Tra gli abbinamenti consentiti nella regola delle 5 P si consiglia il riso di qualità Venere insieme a del pesce magro o delle verdure per un’alimentazione non solo ben bilanciata ma anche digeribile. No ad abbinamenti particolari e insoliti. A tal proposito, la dieta mediterranea fornisce ricette indicate per portare in tavola i piatti della tradizione.

