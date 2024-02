Dieta della pasta: quanti chili si perdono?

Ci sono alimenti che possono aiutare a dimagrire e perdere peso nel modo giusto se consumati con i dovuti accorgimenti. Uno di questi è la pasta, presente da sempre sulle tavole degli italiani. Per dimagrire con gusto, la dieta della pasta è un buon regime dimagrante per i benefici e vantaggi che dona all’organismo. Vediamo come seguirla nel modo corretto.

Dieta della pasta

La pasta è diventata ormai un piatto tipico della cucina e dell’alimentazione mediterranea. Un piatto di cui è impossibile fare a meno. Gli italiani sono grandi consumatori di questo alimento al punto che è possibile dimagrire seguendo la dieta della pasta che comporta una serie di benefici alla salute e al fisico.

Seguendo questo regime dimagrante è possibile gustare uno dei piatti maggiormente apprezzati e anche riuscire a perdere peso con gusto. Con un piano equilibrato e sano, è possibile, con le giuste accortezze riuscire così a perdere i fastidiosi chili in eccesso.

Seguire la dieta della pasta è molto semplice dal momento che questo piatto non fa ingrassare e aiuta sicuramente a saziarsi. Non è considerata molto calorica dal momento che ha appena 90-100 calorie per un etto di pasta cotta. Il problema è il condimento, come la bolognese, ragù a cui bisogna prestare la giusta attenzione.

Come dice il nome di questo regime dimagrante, bisogna consumare la pasta sia a pranzo che a cena se si vogliono ottenere importanti successi e risultati. Si consiglia di consumarla a pranzo in quanto maggiormente digeribile rispetto al pasto serale.

Dieta della pasta: programma

Per seguire la dieta della pasta bisogna stabilire un programma ben equilibrato che permette di consumare questo piatto almeno 6 giorni a settimana, tranne un giorno di riposo. Un regime del genere non dovrebbe durare più di un mese, ma in ogni caso è sempre bene rivolgersi al proprio nutrizionista.

Si possono consumare tutti i tipi di pasta prediligendo quella integrale in quanto più ricca di fibre ed evitare la pasta all’uovo perché maggiormente calorica. Dal momento che questo alimento è particolarmente ricco di proteine, si potrebbe evitare o ridurre il consumo della carne o del pesce.

Per la dieta della pasta basterebbe consumare una porzione dai 100 ai 150 grammi con un filo d’olio contornata da del parmigiano e un contorno di verdure da sostituire con del pesce azzurro o della carne magra. Per quanto riguarda la colazione sono consigliati dei fiocchi d’avena insieme a dello yogurt magro o latte parzialmente scremato.

Grazie a questo regime dimagrante è possibile arrivare a perdere fino a 1 o 2 chili a settimana per un totale di circa 5 chili mensili. Risulta poi facile da preparare dal momento che è un alimento versatile a patto di saper scegliere i sughi maggiormente adatti e non troppo elaborati.

Dieta della pasta: integratore

Ai benefici della dieta della pasta e per dimagrire in tempi rapidi, si consiglia di apportare a questo regime dietetico anche un buon supporto. Sono diversi gli integratori adatti, ma Spirulina Ultra per la sua efficacia e i suoi vantaggi è sicuramente il migliore.

Una formula made in Italy in vendita in compresse da assumerne almeno due poco prima del pranzo e della cena insieme a un bicchiere d’acqua. Un integratore che ha ottenuto consensi anche dal Ministero della Salute, oltre che da nutrizionisti e consumatori, come riportato dalle loro testimonianze sul sito ufficiale.

Funziona anche perché permette di bruciare le calorie in eccesso nella fase di riposo, andare a lavorare sul metabolismo in modo da velocizzare e quindi dimagrire rapidamente. Ha funzione saziante in modo da non abbuffarsi e funge da depurante per le scorie e le tossine in eccesso.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è raccomandato anche perché gli elementi naturali non sono nocivi o dannosi per l’organismo. Si basa su elementi come la spirulina, un’alga che impedisce alle cellule di adipe di depositarsi e la gymnema che aiuta ad avere un metabolismo più veloce di lipidi e di zuccheri diminuendo la fame che si avverte lungo la giornata.

Per l’ordine basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale del prodotto in quanto originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici e siti online e immettere i dati nel form approfittando dell’offerta promozionale di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con le seguenti modalità per l’acquisto: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.