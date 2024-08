Perdere peso mangiando la pasta: come inserirla

La pasta è un alimento molto amato e apprezzato facente parte della dieta mediterranea. Un piatto da cucinare e mangiare in vari modi. Un piatto ricco che si può anche assumere in un regime dimagrante per perdere peso e mantenere la linea. Vediamo come introdurla nel regime.

Perdere peso mangiando la pasta

Sono in molti a pensare che, nel momento in cui si comincia una dieta per perdere peso sia necessario eliminare alcuni pasti come per esempio i carboidrati, tra cui la pasta, appunto. In realtà, è possibile dimagrire e perdere i chili di troppo consumando questo alimento ma bisogna seguire i giusti consigli per ottenere risultati importanti.

Innanzitutto, la pasta è un piatto ricco di una serie di nutrienti come i carboidrati complessi che danno la giusta energia, ma anche al tempo stesso fornisce le proteine, le fibre, i sali minerali quali il ferro e il magnesio. Sono nutrienti fondamentali per dimagrire e per una dieta che sia al tempo stesso ben bilanciata ed equilibrata nel modo giusto.

La pasta ha poi un indice glicemico basso rispetto ad altri carboidrati raffinati per cui consumarla per perdere peso è adatta. Il consiglio è quello di optare per una pasta di tipo integrale, non solo perché ricca di fibre, ma anche per il maggiore senso di sazietà che fornisce e per la capacità di dimagrire mangiando un piatto gustoso.

Perdere peso mangiando la pasta: strategie

Per riuscire a perdere peso consumando un alimento come la pasta bisogna, prima di tutto, non eccedere con le porzioni. Quindi, va bene consumarla e mangiarla, ma con il giusto modo e dosando le porzioni del piatto. In una dieta dimagrante sarebbe meglio optare per 80-100 grammi da consumare a crudo per una persona adulta.

Come già detto, la pasta integrale è indicata anche perché ricca di fibre, sazia, diminuisce l’appetito senza andare a esagerare con le calorie. Si consiglia poi di abbinarla a nutrienti come le proteine magre e anche le verdure in modo da compensare i nutrienti. Le proteine magre mantengono la massa muscolare mentre le verdure aumentano la sazietà.

Un esempio di piatto per perdere peso potrebbe essere un alimento come la pasta integrale da consumare con pollo alla griglia e verdure miste oppure la classica, con il pomodoro con del tonno e broccoli. In estate invece una insalata di pasta fredda da abbinare a legumi e verdure a foglia verde sicuramente aiuta a dimagrire.

Sarebbe opportuno anche non eccedere con i condimenti. A tal proposito, va benissimo del pomodoro e dell’olio d’oliva insieme a delle erbe aromatiche. Non sono ammessi condimenti esagerati come panna o altro che sono ricchi di calorie e non aiutano in un regime dimagrante.

Perdere peso mangiando la pasta: integratore



