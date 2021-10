World Pasta Day: come perdere peso con i carboidrati

Il World Pasta Day celebra le proprietà, il sapore di questo alimento che è consigliato anche nella dieta per dimagrire in modo rapido e con gusto.

La pasta è un alimento molto amato e tipico della nostra cucina, ma forse non tutti sanno che è possibile perdere peso consumando questo cibo. E quale occasione migliore per farlo se non con Il World Pasta Day, che ha luogo il 25 ottobre e che celebra tutte le proprietà di questo alimento. Cerchiamo insieme di capire come integrarla nella dieta e come seguirla.

World Pasta Day 2021

Una giornata che si tiene ogni anno da circa 23 anni e che quest’anno cade il 25 ottobre. Come si evince dal nome, il World Pasta Day celebra la bellezza e i sapori di questo pasto tipico della cucina mediterranea. Un alimento conosciuto e amato da chiunque e ovunque nel mondo, al punto che soltanto nel 2020 ne sono stati consumati circa 17 milioni di tonnellate.

L’evento è nato più di 20 anni fa con il primo congresso mondiale dedicato a questo alimento che si è tenuto nella capitale con una serie di iniziative dedicate a celebrare il pasto o meglio l’alimento tipico maggiormente consumato nelle case degli italiani. Nel 1998 a Napoli è stato istituito il World Pasta Day che si tiene ogni anno il 25 ottobre.

Le origini di questo alimento sono millenarie, infatti nell’antica Grecia e gli Etruschi celebravano questo alimento al punto che sapevano molto bene come mescolare acqua e farina insieme per poi cuocere l’impasto su delle pietre che arroventavano al sole. Arrivando all’attualità e anche per via della pandemia, moltissime famiglie hanno cominciato a preparare la pasta in casa con appositi macchinari.

Dalle lasagne ai tortellini passando per gli spaghetti sino ad arrivare agli gnocchetti, si celebra il World Pasta Day e tutto il sapore dio questo alimento che si può preparare in tantissimi modi. Inoltre, la pasta, secondo una indagine condotta, sembra essere il pasto maggiormente consumato nella pausa pranzo di uffici e aziende.

World Pasta Day 2021: dieta

Considerando che il World Pasta Day si celebra nella giornata del 25 ottobre quale occasione migliore per parlare di questo alimento che è possibile anche in una dieta in modo da perdere peso. Solitamente nei regimi alimentari, sarebbe bene cercare di evitare di consumare la pasta, ma è possibile riuscire a ottenere buoni risultati con questo alimento.

A elaborare e ideare la dieta della pasta e quindi il consumo dei carboidrati è stato un esperto del settore molto noto, ovvero il Prof. Migliaccio il quale ha affermato che con la dieta della pasta si possono perdere fino a due kg a settimana. Ovviamente bisogna stare attenti ad alcuni accorgimenti e seguire i vari suggerimenti tipici.

Non bisogna assolutamente eliminarla dalla propria tavola, ma poter dimagrire è bene non esagerare con le quantità e con le porzioni senza eccedere particolarmente. Per riuscire a perdere peso con la pasta, si consiglia di consumarla una volta al giorno, quindi a pranzo o cena, almeno una volta a settimana cercando di mangiarne circa 80 grammi a persona.

Molto importante nel consumo della pasta fare attenzione ai condimenti che devono essere semplici. Si consiglia un condimento a base di sugo di pomodoro fresco o passata di pomodoro con una o due foglie di basilico oppure del soffritto possibilmente senza olio accompagnato da verdure crude o saltate, mentre per la cena delle proteine come il pesce o il pollo.

World Pasta Day 2021: integratore

