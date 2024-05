Scozia, John Swinney ha giurato come nuovo First Minister

Edimburgo, 8 mag. (askanews) - John Swinney ha prestato giuramento come leader della Scozia durante una cerimonia a Edimburgo in seguito alle dimissioni di Humza Yousaf da primo ministro. Swinney ha ottenuto il sostegno di 64 membri del Parlamento scozzese in una votazione del 7 maggio 2024, una con...