Metabolismo lento: come accelerarlo

Alcune volte non si riesce a dimagrire nonostante gli sforzi e i sacrifici a causa di un processo che va a influire sulla perdita di peso. Avere un metabolismo lento può essere una complicazione per chi desidera tornare in forma. Scopriamo quali sono le possibili cause e come fare per accelerarlo in modo naturale.

Metabolismo lento

Si sente spesso parlare di metabolismo lento, ma non tutti sanno esattamente cosa significa. Con il termine metabolismo si fa riferimento a un processo chimico che avviene all’interno del proprio corpo senza possibilità di poterlo gestire o di alcunaa reazioneo controllo di tipo esterno. Molto dipende da quello che si mangia e si trasforma in energia da usare o accantonare.

Per accelerare un metabolismo lento, quindi con difficoltà a dimagrire qualora si decidesse di seguire una dieta, bisogna capire i fattori di questo processo. Solitamente i fattori giocano un ruolo importante al punto che possono anche influire. Alcune caratteristiche come l’età e la genetica sono fondamentali nel processo metabolico dell’organismo e delle attività a esso legate.

Il calcolo del metabolismo basale è fondamentale per capire in che modo accelerare il processo metabolico nel caso di un metabolismo lento. A sua volta, il rallentamento del metabolismo, come già anticipato, dipende da una serie di fattori che, lavorando in sinergia, possono giungere a complicare il tutto.

L’ereditarietà, l’età, la genetica, ma anche lo stile di vita che può essere attivo, quindi dinamico o sedentario per cui passivo ha influenze sul tipo di metabolismo. La composizione corporea, gli stati d’animo come lo stress possono, nel lungo periodo, avere degli effetti più o meno positivi all’interno dell’organismo.

Metabolismo lento: cibi

Per accelerare il metabolismo lento e quindi farlo ripartire nel modo migliore è fondamentale mettere in atto una serie di cambiamenti e abitudini che possano permettere al processo metabolico di portare a termine tutti i compiti. Quindi un’attività regolare e dei pasti adatti aiutano in tal senso.

Consumare alimenti che siano ricchi di proteine, fare più spuntini nel corso della giornata insieme a una maggiore idratazione sono tutti fattori che vanno a contribuire per un’accelerata del metabolismo. No alle diete rigide ed eccessivamente restrittive che rischiano di peggiorare lo stato di salute.

Come al solito, per il metabolismo lento è sempre bene affidarsi a personale esperto compreso un personal trainer per capire come attivare e accelerare il metabolismo lento in modo naturale. Ci sono poi una serie di alimenti e di cibi da consumare che agevolano questo processo metabolico.

In tavola si possono portare tutta una serie di nutrienti che hanno queste proprietà per velocizzare il metabolismo lento. Quindi, gli alimenti come il pepe di Cayenna insieme al tè verde, al caffè, le proteine magre come il pollo e il tacchino, passando per i cibi contenenti fibre arrivando all’olio di cocco sono basilari per un metabolismo funzionante ed efficace.

