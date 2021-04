Il metabolismo lento può essere responsabile dell'aumento di peso e la difficoltà a perderlo. Scopriamo insieme come velocizzarlo naturalmente.

Il metabolismo lento è una condizione comune che può dipendere da una serie di fattori diversi, a volte separati, a volte strettamente connessi tra di loro. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come velocizzare naturalmente il metabolismo lento.

Metabolismo lento: consigli

Quando si parla di metabolismo si fa riferimento all’insieme dei processi chimici che si svolgono all’interno dell’organismo allo scopo di mantenere in vita la persona e garantire allo stesso il corretto espletamento di ogni sua funzione, da quella più semplice a quella più complessa, come la respirazione, la digestione o la rigenerazione cellulare.

Lo svolgimento di queste funzioni richiede all’organismo l’assimilazione di una certa quantità di energia, detta “metabolismo basale”, che può rappresentare fino all’80% del fabbisogno energetico giornaliero di un organismo, a seconda di alcuni fattori basilari, come l’età e lo stile di vita, che si differenziano da persona a persona.

Fondamentalmente, il metabolismo si riferisce alla velocità con cui l’organismo di una persona è in grado di bruciare calorie per produrre l’energia necessaria allo svolgimento di tutte quelle funzioni menzionate nel paragrafo precedente. Tale capacità dipendere da una serie di fattori strettamente connessi tra di loro, come, ad esempio, l’età e lo stile di vita.

Metabolismo lento: dieta

Calcolare il proprio metabolismo basale è semplice, ma il risultato può scoraggiare una persona. Sebbene i fattori che influenzano il metabolismo sono numerosi e non possono essere controllati dal soggetto, esistono alternative specifiche sulle quali fare affidamento per accelerare il metabolismo lento e affaticato.

Sempre più spesso, da alcune persone, si sente dire che se il loro è un metabolismo lento è colpa della dieta. Tale affermazione è vera, ma solo in parte. Sebbene si ritiene che alcuni cibi e bevande, come il tè verde, il caffè nero, le spezie e i drink energetici accelerino il metabolismo, la soluzione migliore è quella di integrare, all’assunzione regolare di specifici alimenti, un regolare esercizio fisico poiché più sono le calorie che una persona è in grado di bruciare e più veloce sarà il suo metabolismo.



Il miglior integratore da abbinare

L’alimentazione corretta e, preferibilmente, mirata alla corretta stimolazione dei processi metabolici del proprio organismo, a volte, da sola, non può bastare e, in alcuni soggetti, deve necessariamente essere supportata anche dall’assunzione di un integratore alimentare naturale che sia in grado di favorire la perdita di peso attraverso la stimolazione corretta e naturale del metabolismo. Attualmente, il commercio offre supplementi alimentari differenti, ma non tutti si preoccupano di stimolare il metabolismo in modo adeguato, contrariamente a Piperina & Curcuma Plus, che si compone di principi attivi specifici, la cui azione sinergica 100% naturale è mirata proprio al raggiungimento di tale obiettivo.

E’ l’integratore naturale più utilizzato nelle varie diete e attività fisica per i suoi benefici riconosciuti e per la totale mancanza di controindicazioni. Per questo è notificato come sicuro e funzionale dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più (o per ordinarlo) può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali per la presenza nel supplemento di ingredienti naturali al 100%, si consiglia di assumere Piperina & Curcuma Plus per due volte al giorno, allo scopo di:

perdere peso

garantire all’organismo l’acquisizione dell’ energia necessaria alla corretta espletazione delle sue funzioni

necessaria alla corretta espletazione delle sue funzioni migliorare il buon umore allo scopo di raggiungere rapidamente il traguardo

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto

. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Piperina & Curcuma Plus è in promozione stagionale e potrete acquistare quattro confezioni a 49,00 € (invece di 196€). Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.