Proteine nella dieta: quante assumerne?

Per poter perdere peso e al tempo stesso avere maggiore energia risulta fondamentale, non solo assumere poche calorie, ma anche consumare alimenti che siano ricchi di nutrienti. Le proteine, per esempio, sono indispensabili per una serie di benefici che permettono di ottenere. Vediamo come assumerle nella dieta e i benefici che apportano.

Proteine nella dieta

Il consumo di un nutriente quale le proteine in un regime dietetico è fondamentale. Sono sostanze utili non solo per uno sportivo dal momento che il consumo aiuta a rafforzare e migliorare i muscoli, ma sono importanti per tutti anche perché aiutano a mantenere il peso forma e quindi a saziarsi più a lungo senza avere fame.

Inserire nella propria dieta un apporto più alto di questo nutriente significa perdere peso, ma anche migliorare il proprio fisico e stato di forma oltre ad avere maggiore energia utile in campo sportivo o a seguito di un allenamento. L’apporto di questo nutriente nel proprio piano alimentare dipende da una serie di fattori quali peso, età, ecc.

Le proteine non si trovano soltanto negli alimenti che si portano in tavola, ma anche in muscoli, ossa, pelle e altre parti del corpo. Per capire quante porzioni è bene assumere si consiglia di seguire i dettami e suggerimenti di un esperto del settore che, in base al proprio fisico, potrà trovare il giusto consumo nell’arco della giornata.

In ogni caso sarebbe meglio consumarne almeno 0.8 grammi per ogni chilogrammo del peso del soggetto. Un consumo superiore, secondo gli esperti, equivale a una dieta iperproteica, quindi un regime con un alto consumo di proteine al proprio interno. In una dieta da 1500 calorie il fabbisogno calorico è di 80 grammi mentre da 2000 almeno 110 grammi.

Proteine nella dieta: benefici

Sono diversi i benefici e i vantaggi nel consumo di proteine all’interno della dieta. Prima di tutto, come già detto, questo nutriente è molto importante in quanto aiuta a perdere peso favorendo così il senso di sazietà. In base a uno studio, il consumo di questo nutriente favorisce la massa muscolare quindi molto utile negli sportivi.

Sono poi molto importanti nel processo del metabolismo dal momento che aiutano a stimolarlo e mantenerlo attivo. Non bisogna poi preoccuparsi del consumo eccessivo di questo nutriente anche perché non comportano danni o controindicazioni di nessun tipo. Si ha bisogno di un nutriente del genere nell’arco di tutta la giornata, per cui non vanno consumati in momenti specifici.

Sarebbe meglio, per avere maggiori benefici, imparare a suddividere il fabbisogno calorico di proteine durante l’arco della giornata invece che in un unico pasto. Nel caso di soggetti dallo stile di vita molto attivo e dinamico si consiglia di consumarle almeno un’ora prima dell’allenamento per migliorare la massa muscolare e l’energia.

Sono diverse le fonti sia vegetali che animali contenenti questo nutriente: dalle carni magre al pollame al pesce passando per le uova, i latticini arrivando a fagioli e noci. Consumare questi cibi aiuta sicuramente ad aumentare il fabbisogno proteico dei pasti e degli spuntini.

Proteine nella dieta: integratore



