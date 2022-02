Metabolismo basale: come riattivarlo immediatamente

La dieta, alcuni cambiamenti nella propria vita insieme a una attività fisica regolare, sono gli elementi che riattivano e riaccendono il metabolismo.

Non sempre è facile perdere peso e alcune volte si va incontro a delle difficoltà. La responsabilità è dovuta al metabolismo basale lento che regola molte delle funzioni dell’organismo, compreso anche la perdita di peso. Per stimolare il processo metabolico, sono necessari alcuni accorgimenti e un buon integratore da associare per ottenere importanti risultati.

Metabolismo basale

Noto anche come tasso metabolico basale, si riferisce alla quantità di energia che è necessaria per riuscire a svolgere le funzioni principali e vitali dell’organismo, come appunto la respirazione. conoscere il valore del proprio metabolismo basale è molto importante quando si decide di cominciare una dieta in modo da perdere peso.

Un metabolismo che aiuta a capire il proprio fabbisogno calorico in modo da non ingerire troppe calorie e quindi avere una maggiore difficoltà nel bruciarle. Si calcola in kilocalorie e misura il consumo energetico a riposo. Il calcolo del metabolismo basale tende a essere maggiore negli uomini rispetto alle donne.

Sono diversi i fattori che possono influenzarlo, tra cui l’età. Dopo i 30 anni, il metabolismo tende a rallentare e cominciare una dieta, quindi perdere peso può essere più difficile del previsto. Gli ormoni tiroidei tendono a incidere molto sul metabolismo basale, con l’ipertiroidismo che tende a farlo alzare, mentre l’ipotiroidismo lo abbassa.

Ci sono alcune patologie, come le infezioni, traumi, ecc., che sicuramente influiscono sul metabolismo basale portando a renderlo più lento con alcune difficoltà sugli altri organi e apparati dell’organismo. Lo sport e l’attività fisica tendono ad aumentarlo, quindi è bene condurre uno stile di vita che sia dinamico e poco sedentario.

Metabolismo basale lento

Per coloro che non riescono a eliminare in modo rapido i chili di troppo, la colpa può essere del metabolismo basale lento per cui la dieta e lo sport, se fatti con costanza e dedizione, sono metodi naturali ed efficaci per riuscire ad attivarlo in tempi rapidi e immediati. Il metabolismo rallenta con il passare degli anni, ma è bene non fossilizzarsi su questo aspetto e capire come fare per accelerarlo.

Nel caso di un metabolismo basale lento, è assolutamente possibile migliorarlo prestando attenzione ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto, è bene assumere poche calorie e mangiare spesso durante l’arco della giornata nutrendosi di alimenti che siano sani e nutrienti al tempo stesso. Molto importante assorbire e immagazzinare i vari nutrienti per un dispendio maggiore di energie.

Cambiare la propria routine, a partire dal mattino, svegliandosi presto, bere un bicchiere d’acqua e consumare una colazione ricca, sono metodi salutari per accelerare e riattivare un metabolismo basale alquanto lento. Il caffè e il tè sono due bevande che permettono di attivare il metabolismo e riaccenderlo in maniera naturale e sana.

Oltre all’acqua che stimola il metabolismo, è bene consumare alimenti come frutta e verdura che sono fondamentali per l’organismo. Sono cibi salutari e preziosi, anche perché contengono tantissime fibre che fanno bene all’organismo e alla salute. Le fibre sono un toccasana ed è bene assumerle con una certa regolarità e costanza.

Metabolismo basale: come attivarlo

