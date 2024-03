Cimici a marzo: come prevenire l'infestazione

Il mese di marzo si distingue non solo per temperature miti ma anche per la presenza di insetti come le cimici che stanno cominciando a risvegliarsi dal torpore invernale. Provare a difendersi da questi parassiti aiuta ad allontanarli da casa evitando una possibile e probabile infestazione e invasione. Scopriamo come fare a evitarla.

Cimici a marzo

Con le temperature in rialzo di questi ultimi giorni e il bel tempo che sta investendo le regioni italiane, ecco che le cimici hanno cominciato a fare la loro comparsa nel mese di marzo. Tra le varie specie, l’asiatica si è risvegliata dal torpore grazie soprattutto alle temperature miti del periodo causando una serie di danni alle coltivazioni come già successo in passato.

Gli stessi agricoltori cominciano a essere in allarme fin da ora dal momento che questa specie va a rovinare gli alberi da frutto come le mele e le pere, frutta che amano molto. L’inverno mite e secco che ha portato le temperature a non scendere mai sotto lo zero ha portato a una diffusione di questo parassita nel mese di marzo.

Sono queste le condizioni ideali per cui le cimici sono riuscite a svernare nei luoghi e ripari protetti. Rispetto poi a quella verde, la cimice asiatica riesce a tollerare facilmente le basse temperature per cui sfrutta qualsiasi anfratto e angolo in modo da superare indenne la stagione invernale. Con il caldo fuori stagione di questi giorni hanno cominciato già a farsi notare i primi parassiti.

Con le temperature di questi giorni che hanno toccato i 20° in alcune regioni, gli insetti come le cimici hanno cominciato a spostarsi e farsi sentire un po’ ovunque non solo in casa, ma anche nel giardino. Man mano che le temperature si alzano, questi insetti si spostano in campagna dove si alimentano e si riproducono.

Cimici a marzo: difese

Per prepararsi alle cimici che stanno invadendo casa e giardino nel mese di marzo sono diverse le forme di difesa che permettono di proteggere le piante da frutto. Le reti anti-insetto sono la migliore forma di difesa per proteggere le piante e gli alberi da frutto che si trovano nei giardini e negli orti delle case per evitare che possano danneggiare.

Il primo segnale della presenza di questi insetti in casa o nel giardino è sicuramente dovuto al loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro dell’abitazione. La casa poi dovrebbe essere il meno attraente possibile per questi parassiti in modo che non entrino nelle abitazioni. Garantire una corretta igiene e pulizia dell’ambiente domestico evita la proliferazione di questi insetti.

Gli oli essenziali come la lavanda e l’eucalipto hanno capacità respingenti quindi permettono alle cimici di stare lontano da casa e di conseguenza evitare di infestarla. Un repellente come Ecopest Home si rivela poi la soluzione efficace e migliore come arma di difesa da questi parassiti che si aggirano un po’ ovunque.

Cimici a marzo: repellente

Per debellare le cimici a marzo e impedire un’infestazione nella propria casa si consiglia di affidarsi a soluzioni adatte e non invasive. La migliore alternativa all’uso di pesticidi e di insetticidi è Ecopest Home, un repellente all’avanguardia e tecnologico, oltre a essere assolutamente efficace e valido per ogni tipo di insetto.

Un dispositivo dalle dimensioni compatte da portare anche in viaggio che permette di tenere alla larga questi parassiti mettendo in sicurezza sia gli animali domestici che gli esseri umani. Un repellente che funziona molto bene e che ha un funzionamento semplice poiché si collega alla presa di corrente per poter agire.

Questo dispositivo funziona grazie all’interferenza magnetica e ultrasuoni che sono in grado di viaggiare a una velocità di 60 MegaHertz. Proprio gli ultrasuoni che le cimici captano fanno in modo di allontanarle da casa evitando che possano entrare. Un prodotto valido, silenzioso e anche ecologico dal momento che rispetta l’ambiente.

Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Silenzioso, quindi non disturba o è fonte di fastidio. Un repellente come Ecopest Home è in grado di proteggere la propria casa fino a una superficie di circa 250 metri quadrati eliminando qualsiasi parassita che possa aggirarsi nelle circostanze: le formiche, le zanzare, le vespe, i ragni, ma anche i roditori sui quali agisce allontanandoli.

Una formula esclusiva e originale che necessita di essere acquistata soltanto sul sito ufficiale del prodotto immettendo i dati nel modulo per poi essere contattati dall’operatore che provvede alla conferma ed evasione dell’ordine. Così facendo è possibile approfittare della promozione di due confezioni a 49,90€ con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.