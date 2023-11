Talloni screpolati: cosa sono e come rimediare

I talloni screpolati non rappresentano un problema di salute, ma è sempre preferibile trattarli. Scopriamo come.

I talloni screpolati sono sicuramente antiestetici, ma per fortuna non rappresentano un problema di salute, sebbene, in ogni caso, meritino attenzione da parte nostra e una cura adeguata, esattamente come faremmo per ogni altra cosa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipendono i talloni screpolati e come prendercene cura nel modo giusto.

Talloni screpolati

Sebbene la presenza di tagli e screpolature sui talloni siano un problema meramente estetico, prendercene cura è importante, non solo affinché i piedi appaiano più belli e in salute, ma anche perché se questa zona non è trattata adeguatamente, nel tempo, porta alla formazione di pelle più dura, possibilmente più screpolata, calli e duroni.

Indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, i talloni screpolati sono un problema molto comune, sebbene, poi, vi siano persone più soggette di altre, dato che le variabili che entrano in gioco sono numerose e differenti.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipendono i talloni screpolati, come evitare che si verifichino e, in generale, come prendersene cura in modo semplice, facendo affidamento sulle giuste soluzioni.

Talloni screpolati: cause

Non esiste una causa specifica che determini la comparsa di talloni screpolati, sebbene, poi, alcuni atteggiamenti possano anticiparne la formazione. Come potrebbe essere semplice intuire, infatti, il nostro corpo si poggia sulla pianta del piede e questo carico, se non viene gestito correttamente, con il tempo, potrebbe provocare dei problemi, come, appunto, la formazione di tagli e screpolature sul tallone, la cui pelle, a questo punto, risulta più ispessita del solito.

Un clima costantemente freddo e secco, la tendenza a fare docce bollenti, il mancato pediluvio, l’utilizzo di prodotti per i piedi aggressivi e, in generale, stare in piedi per molto tempo o indossare i sandali che, al contrario delle scarpe non tengono il piede coperto, sono fattori che possono determinare la comparsa di pieghe, tagli e screpolature sui talloni.

Talloni screpolati: le migliori creme su Amazon

Come abbiamo avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente, i talloni screpolati non sono un problema di salute vero e proprio. Raramente, infatti, questi possono provocare, con il tempo, delle infezioni. Tuttavia, i talloni screpolati sono una condizione comune e antiestetica che, in quanto tale, va trattata con i prodotti giusti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono alcune tra le migliori creme per talloni screpolati che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Helan, Piè Veloce, Crema Piedi Secchi Screpolati, Crema Talloni Screpolati con Urea e Oli Essenziali

Grazie all’urea e gli oli essenziali in essa contenuti, questa crema ha un effetto levigante e idratante, a partire dalla pianta del piede fino a tutta la zona che lo riguarda, soggetta ed esposta a screpolatura e desquamazione e conseguente formazione di calli, duroni e cellule morte. Il modo migliore per ottenere dei benefici è quello di immergere in acqua tiepida saponata i piedi per almeno venti minuti, passare la pietra pomice, asciugare bene ed applicare la crema eseguendo massaggi circolari, fino al suo completo assorbimento.

Crema Talloni Screpolati con Tagli, Crema Esfoglianete piedi, Calli Piedi Secchi e Duroni

Ideale per combattere calli, duroni e secchezza della pelle, se applicata regolarmente, questa crema a base di aloe vera, tra gli altri ingredienti, non solo tratta la secchezza e la screpolatura di piedi e talloni, ma previene anche la formazione di calli e duroni e ogni altro inestetismo del piede o del tallone a seguito di secchezza e screpolatura eccessiva. La crema è a rapido assorbimento e lascia la pelle morbida ed idratata per tutto l’arco della giornata.

Allga San Burro Speciale Piedi – Crema Piedi Secchi e Screpolati, 200 ml

A base di oli essenziali, burro di karitè e burro di cacao, questa crema nasce con l’obiettivo di levigare, nutrire e idratare la pelle dei piedi, con particolare riferimento alla zona tallone, che è sempre la più esposta e soggetta a screpolature e tagli. Il suo obiettivo non è solo quello di trattare, ma anche di prevenire. L’importante è applicare regolarmente la crema, per almeno due volte al giorno, mattino e sera, avendo cura di fare un pediluvio e trattare le zone più esposte con una pietra pomice per almeno una volta ogni due settimane.

