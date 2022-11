Beauty Routine invernale: i trend e prodotti del 2022

Una beauty routine invernale è fondamentale per proteggere la pelle dalle temperature esterne. Scopriamo insieme come fare con semplici accorgimenti.

La beauty routine invernale rappresenta una serie di regole e di abitudini da seguire per proteggere e curare la nostra pelle, soprattutto del viso, che resta sempre la parte di noi più esposta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i trend e i prodotti migliori del 2022, per una pelle sempre al top.

Beauty Routine invernale

La pelle del viso è sempre quella più esposta e, di conseguenza, prendersene cura adeguatamente e correttamente, con i giusti prodotti, è fondamentale, soprattutto durante la stagione invernale, nemica della pelle per antonomasia. Il freddo dell’inverno, infatti, sottrae umidità alla pelle, che in questo modo inizia ad irritarsi, diventare pruriginosa, arrossarsi e, soprattutto, seccarsi.

Il cambio di stagione impone un cambio di abitudini, anche per quanto riguarda il trattamento e la cura della pelle, sia del corpo che del viso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come modificare la beauty routine invernale, scegliendo i prodotti migliori, per una pelle sempre sana, protetta e curata.

Beauty Routine invernale: benefici

I benefici della beauty routine invernale sono numerosi e riguardano ogni tipologia di pelle, da quella più secca a quella più grassa, passando per quella più spenta. Il primo consiglio che vi possiamo dare è quello di applicare, giornalmente, un detergente idratante non appena la temperatura inizia ad abbassarsi. Quando questo succede, infatti, la pelle perde buona parte della sua naturale umidità e inizia a seccarsi. Il detergente idratante serve a detergere e idratare e a mantenere alta la barriera di protezione dalle temperature esterne che possono danneggiare la pelle.

Le temperature fredde e il naturale ricambio cellulare della pelle tendendo a sporcarla, pertanto, è fondamentale pulire a fondo la pelle, per almeno due volte al giorno, al mattino, appena svegli e la sera, prima di andare a dormire. La pulizia della pelle deve essere eseguita anche per la rimozione del trucco e, in ogni caso, prima di applicare ogni altro prodotto, pulire la pelle resta fondamentale. Inoltre, pulire la pelle vuol dire favorire una migliore circolazione sanguigna ed eliminare le tossine in eccesso.

Proteggere la pelle dal sole non è importante solo di estate, ma anche di inverno. Vi consigliamo di applicare prodotti che si assorbono facilmente, rispettano l’ambiente, traspirabili e leggeri.

Applicare una maschera per il viso, almeno una volta a settimana, preferibilmente biologica, allo scopo di esfoliare la pelle e pulirla da tutte le impurità che si sono accumulate a causa delle basse temperature esterne.

Beauty Routine invernale: migliori prodotti

La beauty routine invernale è fondamentale per una pelle sana, protetta e curata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i prodotti migliori per la migliore beauty routine invernale e come reperirli su Amazon, alla migliore offerta.

Lozione idratante viso e corpo CeraVe

A base di acido ialuronico e specificatamente progettata per la pelle secca, questa lozione idrata, deterge e libera da sporco e impurità la pelle del viso e del corpo che, soprattutto durante la stagione fredda, a causa delle basse temperature, inizia a seccarsi e sporcarsi. La lozione innalza la naturale barriera cutanea, offrendo protezione per 48 ore.

Maschera facciale per la pulizia profonda del viso Green Mask Stick

Pulire il viso vuol dire liberarlo dallo sporco che si accumula su di esso a causa delle temperature esterne, lo smog e l’inquinamento, ma anche favorire la circolazione sanguigna e, in generale, pulire la pelle da quei fastidiosi inestetismi che possono colpire chiunque, come acne e punti neri. Questo prodotto rappresenta l’eccellenza tra moltissimi altri prodotti.

Crema solare ad alta protezione con acido ialuronico Garnier

Proteggere la pelle del viso dagli effetti negativi dei raggi solari su di essa è importante non solo in estate, ma anche in inverno. Il prodotto che vi proponiamo non solo raggiunge lo scopo, ma si rivela anche un ottimo prodotto aiuta a rassodare e levigare la pelle e, al contempo, ridurre le rughe e i segni del tempo.

Crema idratante per il viso Acqua alle Rose

Come ribadito diverse volte, nel corso dell’articolo, la stagione invernale è la prima nemica della pelle del viso. Le basse temperature non solo seccano la pelle, ma la irritano e la arrossano. Per alleviare e annullare questi problemi e le relative conseguenze, usare una crema idratante per il viso, come quella che vi proponiamo, può aiutare a fare la differenza, specie se utilizzata con regolarità.

