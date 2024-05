I medici specializzandi scendono in piazza, sit-in a Roma il 10 maggio

Milano, 8 mag. (Adnkronos Salute) - I medici specializzandi scendono in piazza. "La vostra salute dipende dalla nostra formazione", è lo slogan del sit-in in programma venerdì 10 maggio a Roma, alle 11 in piazza Bernardino da Feltre. Una manifestazione promossa dalle associaz...

Milano, 8 mag. (Adnkronos Salute) – I medici specializzandi scendono in piazza. "La vostra salute dipende dalla nostra formazione", è lo slogan del sit-in in programma venerdì 10 maggio a Roma, alle 11 in piazza Bernardino da Feltre. Una manifestazione promossa dalle associazioni di specializzandi NumeroGiusto e Domani in Salute, "contro la pletora medica e per chiedere una programmazione corretta", spiega l'Anaao Assomed che sostiene la protesta.

"La mobilitazione – si legge in una nota del sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale – è una risposta all'accelerazione del decreto legge che riforma l'ingresso a Medicina. Venduto come abolizione, questa proposta porta a un mero posticipo del test di 6 mesi dopo un 'periodo filtro' iniziale, lasciando ancora molte incertezze sulle modalità e le regole del test".

"Venerdì scenderanno in piazza molti colleghi per chiedere una corretta programmazione, la qualità nella formazione medica e sanitaria e garantire un futuro migliore per la nostra salute e il nostro sistema sanitario. L'evento di Roma – conclude Anaao – è solo il primo di una serie di iniziative che saranno organizzate in tutta Italia".