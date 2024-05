Fabrizio Corona sta per diventare papà per la seconda volta e ha svelato che desidera una femmina.

Fabrizio Corona è pronto per diventare papà per la seconda volta. L’ex re dei paparazzi ha svelato che desidera una femmina e ha anche annunciato come vorrebbe chiamarla.

Fabrizio Corona di nuovo papà: “Così chiamerò mio figlio”

Fabrizio Corona sta per diventare papà per la seconda volta. Ha già avuto un figlio nato dalla relazione con Nina Moric, Carlos Maria, di 22 anni. Il re dei paparazzi, in attesa del secondo figlio dalla 24enne Sara Barbieri, ha svelato che desidera una femminuccia. “Si chiamerà Dea Vittoria” ha dichiarato Fabrizio Corona, svelando questo nome così importante.

“Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno” ha aggiunto, specificando che se i calcoli sono esatti il suo secondo figlio sarà un Capricorno e nascerà il 25 dicembre “il giorno di Gesù“, come lui stesso ha dichiarato.

Fabrizio Corona papà per la seconda volta: la differenza di età tra i figli

Si è parlato molto della grande differenza di età tra Fabrizio Corona e la sua compagna, più giovane di 26 anni, ma in realtà c’è un grande divario anche tra i suoi due figli. “Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos. Tutto torna no?” ha dichiarato il re dei paparazzi, sottolineando che suo figlio Carlos è felicissimo per questa notizia. “L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro” ha aggiunto Fabrizio Corona.