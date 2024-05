Tragedia a Corte Palasio, un piccolo paese sito nelle vicinanze di Lodi, che da ieri piange la scomparsa del suo primo cittadino: Claudio Manara. Il cadavere del 44enne è stato trovato dalle autorità all’interno dell’ufficio in Comune.

Sindaco del Lodigiano trovato morto: è suicidio

Claudio Manara aveva 67 anni ed era il sindaco di Corte Palasio. L’uomo è stato trovato morto impiccato nella serata di ieri all’interno del Municipio dalle autorità, allertate dalla moglie. La donna era preoccupata a causa del ritardo dell’uomo, che non rincasava mai a sera inoltrata. La porta dell’ufficio del Comune era chiusa a chiave ed è stata forzata: all’interno la scena drammatica. Claudio Manara ha deciso di farla finita, impiccandosi.

L’uomo, candidato con la lista ‘Aria Nuova‘, proprio ieri era stato protagonista di una riunone in cui veniva presentata la lista in vista delle comunali del prossimo 8 e 9 giugno. “Una serata che purtroppo non si è conclusa elegantemente” – aveva commentato Manara su Facebook nel pomeriggio. Nessuno si sarebbe, però, aspettato un epilogo simile.