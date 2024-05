Le ultime indiscrezioni su Kate Middleton: come sta la principessa

Nuove voci sulle condizioni dei salute di Kate Middleton: la principessa starebbe in via di miglioramento, tanto da concedersi una passeggiata con la famiglia.

La principessa del Galles, Kate Middleton, starebbe meglio. Queste le voci che circolano sulle sue condizioni di salute, riportate dalla versione inglese del magazine Vanity Fair. Di recente è stata vista fare una passeggiata con la sua famiglia presso Kensington Palace.

Come sta Kate Middleton

Come sta la principessa Kate Middleton? Questa la domanda che si pone un po’ tutto il mondo, a partire dai sudditi inglesi. Dopo il video in cui lei stessa coraggiosamente ha annunciato la sua patologia, tutti si sono interessati a lei e a capire di cosa soffre esattamente.

La diagnosi di cancro è arrivata poco tempo dopo quella di Re Carlo, uno scossone per la Royal Family, che in questa occasione ha ricevuto anche il sostegno di Harry e Meghan, seppur solo con messaggi di pronta guarigione.

Ora Kate pare stia meglio e le notizie sono molto rassicuranti, anche se tutte da verificare. Di certo qualcosa è cambiato, infatti è stata vista passeggiare a Kensington Palace insieme al marito e ai figli.

Kate Middleton e le apparizioni pubbliche

Dallo scorso dicembre, Kate Middleton non appare più pubblicamente e non esiste una tempistica che indichi quanto ci vorrà per tornare ai suoi impegni. Sarà il team medico che la segue a stabilirlo.

Tuttavia, tornerà a lavoro, su questo non ci sono dubbi, ciò è stato confermato da Kensington Palace. Al momento ha bisogno di privacy per riprendersi da questo momento difficile.

La cura dunque starebbe funzionando e come ha spiegato una fonte, il suo corpo tollera il farmaco che sta assumendo. Tutti sono intorno a lei per darle supporto, non solo William ma anche tutta la sua famiglia.