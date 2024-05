Nella giornata di ieri si è parlato del suicidio di una donna che a Padova si è gettata dal cavalcavia dell’autostrada A4 ma, a quanto pare, non si sarebbe trattato di un gesto volontario. Stando ai nuovi elementi raccolti, in realtà la 33enne sarebbe stata lanciata dal compagno al termine di una lite. L’uomo è stato ascoltato dal pm e sembra già aver ammesso qualcosa.

Donna si getta dal cavalcavia: si tratta di omicidio?

A quanto pare quello che si pensava essere un suicidio è in realtà un omicidio. Questo sembra essere il risultato delle indagini in merito alla donna di 33 anni che nella giornata di ieri si è lanciata dal cavalcavia dell’autostrada A4, perdendo la vita dopo essere stata colpita da una vettura. A quanto pare Giada Zanola, questo il nome della vittima, sarebbe invece stata gettata dal compagno al termine di una lite.

Una conclusione che è arrivata nella notte di ieri tramite le indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova.

Il compagno della vittima, il 39enne Andrea Favero, è stato interrogato dal pm ed avrebbe già fatto alcune ammissioni, per questo motivo al momento è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Stando a quanto è stato condiviso, la coppia, che ha un bambino di 3 anni, era da tempo in crisi, ma non è chiaro precisamente cosa abbia scaturito l’ultima lite che è risultata fatale per la donna.