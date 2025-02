Una nuova misteriosa malattia ha colpito il Congo: sarebbero almeno 50 i morti.

“Morte in 48 ore”, malattia misteriosa in Congo uccide 50 persone

Nella zona Nord-Ovest della Repubblica democratica del Congo una misteriosa malattia ha fino a ora provocato la morte di almeno 50 persone durante le ultime cinque settimane. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la morte sarebbe avvenuta 48 ore dopo la comparsa dei sintomi, che sono febbre, vomito ed emorragia interna. Secondo gli operatori sanitari, questa malattia sarebbe stata causata da tre bambini che hanno mangiato carne di pipistrello. L’epidemia ha avuto inizio il 21 gennaio e fino a ora ha registrato 419 casi di cui 53 mortali.

“Situazione preoccupante”

Come abbiamo appena visto, una malattia sconosciuta sta colpendo il Congo, causando fino a ora 53 morti. La morte, come detto, nella maggior parte dei casi è arrivata appena 48 ore dopo la comparsa dei primi sintomi, dato molto preoccupante, come ha dichiarato il direttore medico dell’ospedale di Bikoro Serge Ngalebato: “questo è ciò che è veramente preoccupante“. Ieri, il portavoce dell’Oms, Tarik Jaserevic aveva dichiarato che le epidemie rappresentano una minaccia significativa per la salute pubblica.