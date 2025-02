Il mondo scientifico è in subbuglio dato che dalla Cina è arrivata una notizia preoccupante. Gli scienziati del laboratorio di Wuhan hanno isolato un nuovo ceppo di virus Sars-Cov2, trasmesso anche questo all’uomo tramite pipistrelli che se trascurato potrebbe portare ad una nuova pandemia.

Nuovo Virus Sars-Cov2: cosa sapere

Il nuovo Virus Sars Cov2 isolato dal team di scienziati capitanato dalla ricercatrice Shi Zhengli, soprannominata “Batwoman” per il suo lavoro a stretto contatto con i pipistrelli, e denominato con il codice Hku5-CoV-2 – come riportato da Repubblica.it – ha una capacità di virulenza decisamente inferiore rispetto al Covid-19.

Questo tipo di Virus così come gli altri provenienti dai pipistrelli possono essere trasmessi ad altri mammiferi, inclusi gli umani, in questo specifico caso la capacità di trasmissione risulterebbe maggiore perché il Virus si può trasmettere sia per contatto diretto che tramite agenti intermedi.

Il caso non deve spaventare

La scoperta tuttavia non deve allarmare i cittadini di tutto il mondo, il virus è stato isolato ed è oggetto di studio da parte degli scienziati. E’ difficilmente ipotizzabile il rischio di fuga del virus dal laboratorio, come si sospetta possa essere accaduto con il Covid-19.

Monitorare lo studio tuttavia rappresenta un ottimo punto di partenza per gli studiosi di tutto il mondo, compresi anche gli scienziati italiani, al fine di mapparlo e di trovare una strategia di cura efficace nel caso ve ne fosse bisogno.