Covid 19, numeri in discesa

Il Covid 19 arretra, i numeri sembrano essere ormai in netta discesa e la situazione che abbiamo vissuto ormai un po’ di anni fa sembra essere solo un brutto e lontano ricordo. L’Iss ha infatti pubblicato il nuovo monitoraggio della settimana ed i dati sembrano parlare abbastanza chiaro.

Covid: gli ultimi indici

Quali sono i numeri emersi rispetto al Covid per questi giorni? Per quanto riguarda i contagi se ne contano ben 28,6% in meno. Per la precisione, in quest’ultima settimana, sono stati 2991 contagi certificati. Anche i ricoveri negli ospedali sono diminuiti. La percentuale è infatti del 2,9% rispetto 3,5% precedente. Le terapie intensive occupate da pazienti con coronavirus sono l’1%. Negli ospedali sono comunque presenti dei pazienti ricoverati per altre patologie ma che risultano essere anche positivi al covid. L’indice del contagio del virus, da questi ultimi dati, corrisponde a 0,66. In effetti di poco superiore rispetto all’RT precedente del 0,57.

Le varianti Covid che stanno circolando

E quali sono le varianti del Covid che stanno circolando di più in quest’ultimo periodo? Per una percentuale del 77% si tratta principalmente della variante denominata JN.1. Non una novità insomma visto che era già così.