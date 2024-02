Il report condiviso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità mostra un quadro della situazione epidemiologica più rassicurante.

Scendono i casi di Covid

Nella settimana dal 25 al 31 gennaio i casi di Covid-19 sono stati 3.858, con 115 i morti. Numeri in calo rispetto alle settimane precedenti. Anche gli altri indicatori sono in diminuzione, compresi i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive. L’incidenza è stata mediamente di 7 casi per 100mila abitanti, nettamente inferiore ai 10 casi per 100mila abitanti rilevati la settimana prima. La Regione in cui si è attestato il maggior numero di contagi è stato il Veneto, mentre in Basilicata e nelle isole si è registrato un solo caso per 100mila abitanti.

L’opinione di Pregliasco

Fabrizio Pregliasco, intervistato da Fanpage.it, ha commentato la diffusione dei virus respiratori definendola “la più pesante degli ultimi 15 anni”. “Ora siamo in una fase calante della curva” ha spiegato il virologo e direttore Sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, aggiungendo che “Per quanto riguarda il Covid sono almeno sei settimane che questa curva scende e abbiamo dati confortanti soprattutto per quanto riguarda decessi e ricoveri”. L’esperto ha inoltre spiegato che l’impennata di casi monitorata durante le festività natalizie era collegata alla diffusione di una nuova variante.