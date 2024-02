I No Vax non dovranno pagare le multe almeno per tutto il 2024: in arrivo una nuova sospensione

Gli italiani che sono stati multati per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale per il Covid in vigore da gennaio a giugno 2022 non dovranno pagare la sanzione per tutto il 2024. Le multe, infatti, sono state rinviate nuovamente(e si tratta della terza sospensione) fino al prossimo 31 dicembre.

Covid multe ai No Vax: la decisione è appena arrivata

A farlo sapere è ‘Il Sole 24 Ore’ che da notizia della terza sospensione delle multe ai No Vax. Circa 1,7 milioni di italiani interessati che avevano rifiutato il vaccino da gennaio e giugno 2022. I nuovi termini scatteranno il prossimo 1 gennaio 2025 in un rinvio che è utile al governo per trovare le risorse nella prossima manovra per cancellare del tutto la sanzione.

Covid multe ai No Vax: soldi e ricorsi

Ma lo stesso governo trema. Infatti, sono davvero pochi gli italiani che hanno già pagato la multa e tanti di loro vogliono i soldi indietro dal ministero della Salute, responsabile della procedura del 2022. I ricorsi al giudice di Pace, inoltre, sono stati quasi 1.500.