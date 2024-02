Un tema su Giulia Cecchettin

I fatti sono accaduti in un istituto professionale di Latina dove gli studenti hanno scritto un tema su Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Proprio in questo tema, una delle studentesse di 16 anni, ha deciso di raccontare la sua storia e così ne è venuto fuori che anche il suo ex ragazzo aveva dei comportanti che non andavano bene. L’adolescente ha parlato di rapporti sessuali non consenzienti. Subito è scattato l’allarme e la professoressa di lettere si è rivolta alla direttrice dell’istituto. Di conseguenza ne sono scaturiti tutti i dovuti provvedimenti.

16enne svela tutto sul suo ex

I genitori della giovane sono stati messi al corrente della situazione ed è anche stato richiesto l’intervento della psicologa della scuola, oltre che delle forze dell’ordine.

Provvedimenti per l’ex fidanzato

Per l’ex fidanzato della 16enne sono subito scattati i provvedimenti. E’ stata decisa una misura di obbligo di dimora. Il ragazzo in questione ha la sua stessa età ed è stato accusato di atti persecutori e di violenza sessuale. Lui però ha detto di non aver mai avuto rapporti sessuali non consenzienti. Tra le sue giustifiche, pare che il ragazzo avrebbe detto di essere geloso.