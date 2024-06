Sono passati ormai quasi cinque anni dal momento in cui tutto il mondo è stato sconvolto dal Covid. La pandemia ha avuto effetti devastanti su tutto il globo, non solo dal punto di vista dei tanti morti, ma anche da quello economico, con i mercati che hanno sofferto le restrizioni imposte dai governi per mesi. Sulla nascita e sulla diffusione del virus, però, c’è ancora molta incertezza: uno studio di biologa molecolare di MIT e Harvard prova a fare luce su quanto è accaduto nel 2019 in Cina.

La nascita del Covid: il mercato di animali in Cina

Sin dai primi momenti, la Cina aveva spiegato che la diffusione del Covid a Wuhan era partita da un pipistrello nell’ambito di un mercato di animali selvatici della città. Eppure, secondo la biologa molecolare di MIT e Harvard, Alina Chan, non ci sarebbero sufficienti prove a favore di questa tesi. Dal punto di vista di Chan, che ha appena pubblicato un editoriale sul New York Times, il Covid sarebbe invece sfuggito ad un laboratorio di Wuhan: “Se così fosse sarebbe l’incidente più costoso della storia della scienza“.

La nascita del Covid: il ruolo del laboratorio di Wuhan

“Il virus che ha causato la pandemia è emerso a Wuhan, città dove ha sede il laboratorio più importante al mondo per i virus tipo-Sars” – ha spiegato la scienziata, ricordando che l’anno precedente – “L’istituto di Wuhan, lavorando con i partner americani, aveva proposto la creazione di virus con le caratteristiche distintive della Sars-CoV-2“. La ricercatrice spiega che il laboratorio, però, portava avanti il lavoro in condizioni di bassa biosicurezza che non avrebbero potuto contenere un virus presente nell’aria contagioso come il Covid.