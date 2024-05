Con circa il 13%, l'Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa come copertura vaccinale contro il Covid-19

L’ultimo report dell’ECDC riporta alcuni dati interessanti riguardo le vaccinazioni contro il Covid-19. Secondo quanto appreso, nel 2023, l’Italia ha raggiuto la misera soglia del 13%, una delle coperture più basse fra tutti gli Stati dell’Unione europea.

Vaccinazioni Covid: i numeri del 2023 sui soggetti fragili

Lo scorso anno l’Italia è stato uno dei Paesi europei con la più bassa copertura vaccinale contro il Covid-19, con circa il 13%. In totale, infatti, sono state infatti somministrate poco più di due milioni di dosi e dunque le persone più fragili e gli anziani coperti dal vaccino sono stati un numero fin troppo basso. Ecco perché la Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) ha proposto di intervenire per favorire una più ampia diffusione della copertura vaccinale.

Vaccinazioni Covid: il commento di SItI

La professoressa Roberta Siliquini, Presidente SItI, ha commentato così il risultato scadente dell’Italia: “Una scorretta e non incisiva informazione, insieme ad una non brillante organizzazione ci pone come maglia nera europea per la protezione di anziani a fragili. Ci auguriamo che, con il contributo di tutti, la prossima campagna vaccinale possa risultare più efficace nel prevenire una patologia che rimane, per questi soggetti, di importante severità. E’ necessario, inoltre, poter garantire un accesso equo a tutti i diversi vaccini disponibili nell’ottica di una prevenzione personalizzata.”