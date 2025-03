Pasta o riso a dieta: il parere degli esperti

Per la pasta o riso a dieta si consiglia quella integrale per le fibre e il benessere.

In un regime dimagrante alcuni alimenti sono assolutamente consentiti proprio per i nutrienti di cui sono ricchi. Gli alimenti come la pasta o riso sono ammessi nella dieta in quanto utili al dimagrimento, ma bisogna capire in che modo consumarli evitando di ingrassare e quindi esagerare.

Pasta o riso a dieta

Quando si inizia un regime dimagrante si pensa sempre a quali alimenti bisognerebbe introdurre e quali da evitare. Molti si domandano se sia meglio mangiare pasta o riso durante questo programma e quali sono le differenze tra questi due piatti tipici della cucina italiana.

Sono due alimenti cardini dell’alimentazione italiana ma capire quale consumare, che sia a basso indice glicemico e calorico, può sicuramente aiutare ai fini della perdita di peso. Innanzitutto, è bene dire che entrambi sono ricchi di carboidrati quindi danno l’energia giusta per affrontare la giornata. In entrambi i casi si tratta di prodotti di derivazione di cereali.

Dal punto di vista calorico, la pasta o riso hanno pressoché le stesse calorie. Con la pasta integrale si arriva a un massimo di 125 calorie contro i 112 del riso integrale, con la pasta raffinata a 160 mentre per il riso bianco siamo sui 130 il tutto per circa 100 grammi di prodotto da consumare a pranzo o a cena.

Per quanto riguarda i benefici è bene dire che la pasta ha un indice glicemico molto più basso e ha maggiore capacità sazianti, quindi aiuta a frenare l’appetito. Poi è ricca di proteine oltre ad essere versatile in quanto è possibile consumarla in vari modi mentre il riso ha proprietà digeribili e assorbe molta acqua oltre ad essere anche adatto da consumare con i legumi.

Pasta o riso a dieta: quando mangiarli

Dal momento che il consumo di pasta o riso dipende molto dai gusti di ognuno, bisogna anche capire come integrare nella dieta per perdere rapidamente peso. Un piatto di pasta integrale o anche in bianco permette di ottenere tutti i benefici utili oltre ad essere una fonte ricca di proteine. Si consiglia quella integrale perché è maggiormente ricca di fibre.

Il riso è maggiormente indicato in caso di intolleranza al glutine o di problemi digestivi. In ogni caso, per entrambi gli alimenti si dovrebbe consumare una porzione pari a circa 60-80 grammi giornalieri di questi due alimenti in un pasto. Entrambi questi cibi dovrebbero poi essere accompagnati da verdure o proteine magre come il pollo o il pesce.

La pasta o riso sono due alimenti che contraddistinguono dei pasti ben bilanciati. Per esempio in un ipotetico menù è possibile consumare pasta integrale accompagnata da verdure miste al vapore con un solo cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Per il riso va benissimo quello integrale maggiormente utile per chi vuole perdere peso da condire con del limone o prezzemolo.

Rispetto alla pasta, si consiglia di mangiare il riso soprattutto la sera dal momento che è considerato un alimento altamente digeribile. In coloro che fanno sport, quindi con una vita molto dinamica, è consigliabile la pasta anche per aumentare l’indice energetico. Entrambi gli alimenti sono da consumare quotidianamente senza il rischio di ingrassare ma con le giuste moderazioni.

Pasta o riso a dieta: formula dimagrante

