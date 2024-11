Dieta del riso: benefici e proprietà

Alcuni alimenti possono essere efficaci quando si tratta di dimagrire. Uno di questi è il riso, un cereale da consumare in molti modi per le sue proprietà e benefici. Per la sua versatilità, la dieta del riso è sicuramente un buon regime da seguire ai fini del dimagrimento per poterlo consumare in svariati modi ottenendo ottimi risultati e benefici.

Dieta del riso

Il riso è innanzitutto un alimento particolarmente raccomandato da consumare poiché ricco di benefici. Infatti la dieta del riso è ottimale per dimagrire proprio grazie a questo cereale. Oggi è considerato un regime molto apprezzato e seguito sebbene le origini risalgano alla metà del secolo scorso grazie a Walter Kempner.

Sebbene sia un regime alimentare consigliato è bene fare attenzione dal momento che si rischia di andare incontro a una serie di controindicazioni e di effetti collaterali. Un regime del genere si articola in due versioni: una da terapia d’urto per la durata di nove giorni e l’altra maggiormente blanda da seguire per un mese circa.

La versione più lunga comporta un fabbisogno calorico da aumentare man mano e si divide in due fasi. La prima fase di dieta del riso è detox da seguire per due settimane in cui bisogna disintossicarsi e depurare l’organismo grazie a piatti che non devono superare le 800 calorie e deve essere a base esclusivamente di riso.

La seconda parte, nota soprattutto come fase di mantenimento, include il consumo di altri alimenti come i legumi, le carni bianche, il pesce e cereali come la quinoa per un totale di 1200 calorie giornaliere. Nella prima fase si mangia il riso bollito con un filo d’olio e della verdura mentre nella seconda si procede con piatti di questo alimento insieme a verdure e frutta.

Dieta del riso: vantaggi

Un regime come la dieta del riso è adatto poiché permette di dimagrire parecchio perdendo già diversi chili in un mese. Bisogna mangiare esclusivamente questo cereale soprattutto integrale, ma sono concesse anche specialità come il riso venere, basmati, rosso o anche selvaggio. Gli altri alimenti sono da contorno a questo alimento.

Innanzitutto è un regime raccomandato poiché contiene tantissime fibre, ha poche calorie rispetto ad altri alimenti. Ha capacità sazianti dal momento che il riso riesce ad assorbire molto meglio l’acqua in cottura. Essendo poi un alimento ricco di potassio, stimola la diuresi arrivando così a perdere anche diversi liquidi.

La dieta del riso permette non solo di dimagrire in modo rapido, ma anche di sgonfiarsi considerando il poco introito calorico. Poi è nota anche per essere un alimento dal forte potere disintossicante quindi utile a perdere peso depurando così organismo e le scorie in eccesso. Si consiglia poi di variare gli alimenti per un pasto completo e nutriente.

