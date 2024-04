Dieta del riso: come funziona e quali sono i suoi benefici

La dieta del riso offre una serie di benefici. Scopriamo insieme come funziona e come seguirla correttamente.

La dieta del riso è nata intorno agli inizi degli anni ‘40 con lo scopo di migliorare lo stato di salute delle persone affette da patologie specifiche e aiutarle a perdere peso. Nel corso degli anni, l’interesse da parte delle persone nei confronti di questa dieta è aumentato non solo per la possibilità di perdere peso, ma anche per tutti i benefici che essa ha da offrire. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è e come funziona la dieta del riso.

Dieta del riso

La diete del riso è tra le diete più conosciute nel mondo non solo per la possibilità di perdere peso, ma anche per tutti gli altri benefici che essa offre, al fine di preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Sebbene la dieta sia stata studiata e sviluppata da un medico, è bene specificare che questa è una dieta restrittiva, pertanto, può essere seguita da chi è in buona salute, a scopo preventivo, e, in ogni caso, per un lasso di tempo breve.

Per ottenere dei buoni risultati, la dieta del riso consiglia di:

Ridurre l’ apporto di sale nell’arco della giornata al fine di migliorare la ritenzione idrica ed eliminare le tossine dal corpo;

nell’arco della giornata al fine di migliorare la ritenzione idrica ed eliminare le tossine dal corpo; Consumare tre pasti al giorno a base di riso , tuttavia, variando le preparazioni. Ad esempio, è consentito consumare riso con verdure o proteine, purché il riso rimanga l’elemento principale;

, tuttavia, variando le preparazioni. Ad esempio, è consentito consumare riso con verdure o proteine, purché il riso rimanga l’elemento principale; Ridurre il consumo di proteine animali e latticini, che dovranno essere sostituite con proteine vegetali come legumi, noci e semi;

come legumi, noci e semi; Aumentare il consumo di frutta e verdura perché ricchi di nutrienti e vitamine essenziali e molto utili alla digesitione;

perché ricchi di nutrienti e vitamine essenziali e molto utili alla digesitione; Integrare nella propria routine pratiche olistiche al fine di imparare ad esercitare l’alimentazione consapevole, fare meditazione per ridurre lo stress e migliorare la salute mentale.Come per tutte le diete, anche la dieta del riso consiglia di bere almeno due litri di acqua al giorno e di allenarsi regolarmente poiché l’allenamento stimola il metabolismo poiché, com’è noto, un metabolismo che funziona correttamente favorisce una perdita di peso rapida e sana.

Dieta del riso: benefici

La dieta del riso è una dieta ipocalorica e povera di sodio, studiata e sviluppata dal dottor Walter Kempner, nel 1939, con lo scopo di aiutare i suoi pazienti ad abbassare la pressione sanguigna, migliorare la funzione renale e tenere l’obesità sotto controllo. Poiché restrittiva, il nostro consiglio è quello di seguire la dieta del riso solo per un breve periodo di tempo e far seguire ad essa una dieta di mantenimento, intesa come stile di vita sano, che predilige ogni alimento, purché fresco e di stagione, allo scopo di preservare il benessere psicofisico dell’organismo e mantenere il corretto peso forma.

Se seguita correttamente, la dieta del riso può, tra le altre cose:

Favorire la perdita di peso

Ridurre i livelli di colesterolo nel sangue

nel sangue Migliorare la salute del cuore

Ridurre il rischio di ipertensione

Migliorare la funzionalità renale

Prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2

