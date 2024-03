Dieta della primavera: come perdere peso con gli alimenti di stagione

La dieta della primavera non prevede una perdita di peso rapida, attraverso uno schema alimentare rigido ma, al contrario, una perdita di peso graduale, che avviene attraverso il consumo regolare di alimenti freschi e genuini, tipici della stagione primaverile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta della primavera

La maggior parte delle volte, chi fallisce in una dieta non fallisce perché incapace di seguire quella dieta, ma per la dieta stessa. Se troppo rigida, infatti, la dieta, da un lato, favorirà una perdita di peso rapida ed effettiva, dall’altro, tuttavia, porterà la persona a dieta a recuperare i chili perduti non appena quella dieta sarà terminata.

Le diete eccessivamente rigide, che funzionano proprio in questo

modo, non dovrebbero essere seguite da chiunque e, soprattutto, chi le segue, a fine dieta, dovrebbe poi seguire una dieta di mantenimento per mantenere il peso forma. La dieta della primavera, invece, funziona nel modo opposto, rendendo la dieta uno stile di vita vero e proprio, che sfrutta gli alimenti tipici della stagione, da inserire regolarmente nel proprio regime alimentare, per risultati graduali e stabili nel tempo.

Dieta della primavera: come funziona

La parola chiave della dieta della primavera è variare le proprie abitudini a tavola e, di conseguenza, non mangiare sempre la stessa cosa, ma ogni giorno alimenti diversi, a partire dalla colazione, purché siano freschi e di stagione.

La colazione, per cominciare, non dovrebbe mai essere saltata. Questo è il primo pasto della giornata ed è da esso che si traggono le energie necessarie per affrontare la giornata. Il consiglio della dieta è quello di non introdurre unicamente zuccheri semplici e variare il più possibile nel corso della settimana.

I pasti non dovrebbero mai essere consumati velocemente. Ci si dovrebbe sedere a tavola e gustare il piatto come si deve. Anche in questo caso, la dieta consiglia piatti completi, ricchi di nutrienti.

Secondo gli esperti, si dovrebbero consumare cinque pasti al giorno. Il consiglio della dieta è quello di fare delle pause, sia al mattino che al pomeriggio, a base di frutta.

Infine, per perdere peso e restare in salute, la dieta di primavera consiglia di consumare dolci una o due volte alla settimana, prediligendo quelli fatti in casa ed eliminando, in generale, bevande zuccherate e alimenti altamente processati, ricchi di sale e zuccheri aggiunti.

Dieta della primavera: miglior integratore alimentare

La dieta della primavera oltre a prediligere un’alimentazione equilibrata consiglia, a chi la segue, di svolgere regolare attività fisica al fine di accelerare il metabolismo e avviare, di fatto, una perdita di peso graduale e reale allo stesso tempo. Infatti, la maggior parte delle volte, ciò che ostacola la perdita di peso reale è proprio il metabolismo lento.

In alcuni casi, il movimento, da solo, non basta a stimolare il metabolismo ed ecco perché, in questi casi, è necessario ricorrere ad un aiuto extra, sotto forma di integratore alimentare, che aiuti in questo senso.

