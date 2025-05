Dieta mima digiuno: benefici e risultati

Alcuni regimi alimentari come il digiuno intermittente sono particolarmente indicati da seguire in fase di dieta. Altri come la dieta mima digiuno prendono spunto da quello intermittente ma introducono alimenti adatti. Scopriamo come seguirla nel modo migliore.

Dieta mima digiuno

La dieta mima digiuno permette di perdere peso in modo sano e adatto a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Si tratta di un regime alimentare da seguire che apporta una serie di benefici e di vantaggi a tutto il corpo, anche se è sempre bene prima chiedere il consulto di un esperto del settore per ottenere risultati migliori.

Un regime che nasce grazie a Valter Longo e parte dagli effetti del digiuno intermittente introducendo ulteriori alimenti che siano ricchi di calorie, vitamine, sali minerali e anche altri nutrienti che siano essenziali. Un protocollo che si basa sui principi del digiuno intermittente ma senza escludere del tutto il cibo.

Con la dieta mima digiuno si favorisce non solo il dimagrimento, ma anche una diminuzione dell’invecchiamento sia cellulare che cutaneo. Dona vari benefici in quanto, a dispetto del nome, non è solo un regime che porta a digiunare ma molto altro.

In questo regime dietetico si vanno a ridurre le calorie e le proteine in modo da ottenere miglioramenti sotto ogni punto di vista. Grazie a questa dieta è possibile tornare in forma rapidamente e senza rinunciare del tutto al cibo, come capita nel regime intermittente.

Dieta mima digiuno: programma

Per la dieta mima digiuno è necessario seguire un programma specifico e indicato in modo da mettere in atto i vantaggi che dona. Innanzitutto va seguita per cinque giorni e non oltre con il primo giorno che deve avere un apporto di più di 1000 calorie, per poi scendere a 800 dal secondo giorno.

I nutrienti, definiti macro, come i carboidrati, i grassi e le proteine hanno bisogno di essere distribuiti nel modo giusto lungo il corso di questo regime introducendo gli alimenti adatti a questo programma. Un regime esclusivamente vegetale con grassi insaturi e carboidrati che devono essere ben bilanciati.

Nella dieta mima digiuno, il primo giorno i nutrienti dovrebbero essere così suddivisi: 34% carboidrati, 56% grassi e 10% proteine. Nei giorni a seguire i carboidrati corrispondono al 47%, i grassi al 44% e le proteine al 9%. Un menù adatto potrebbe essere zucchine, cavolo cappuccio, carote e noci.

Un regime da non ripetere troppo spesso e soprattutto non oltre i giorni consentiti. Un protocollo alimentare da inserire in un programma alimentare di prevenzione e di benessere.

Dieta mima digiuno: formula naturale

