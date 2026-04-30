Bilancio 2026: il Parlamento Europeo certifica la gestione ma segnala rischi per i fondi UE

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alla gestione del bilancio 2026, tuttavia segnala che il peggioramento dello stato di diritto in più Stati membri sta compromettendo l'efficace impiego dei fondi UE

Il Parlamento Europeo, attraverso un comunicato pubblicato il 29/04/2026, ha riconosciuto la regolarità della gestione del bilancio 2026 da parte della Commissione, pur sollevando riserve significative. Questo pronunciamento non è un semplice pronunciamento tecnico: rappresenta un momento istituzionale in cui valori e controlli finanziari si intrecciano. Nel documento gli eurodeputati hanno evidenziato come, accanto a procedure contabili soddisfacenti, emergano problemi più ampi legati al rispetto delle regole democratiche e della legalità in alcuni Stati membri, che rischiano di compromettere l’utilizzo corretto delle risorse comunitarie.

La decisione del Parlamento non nega i progressi amministrativi nell’esecuzione del bilancio UE, ma richiama l’attenzione su una correlazione concreta: dove lo stato di diritto è indebolito, la capacità di spendere i fondi UE secondo criteri di trasparenza ed efficacia si riduce. Nel comunicato si sottolinea inoltre che il controllo parlamentare è essenziale per mantenere fiducia nei meccanismi di spesa comune e per garantire che la condizionalità prevista dai regolamenti venga effettivamente applicata.

Il verdetto sul bilancio 2026

Con l’approvazione, il Parlamento Europeo ha dato un giudizio sostanzialmente favorevole sulla gestione finanziaria del bilancio 2026, confermando che le procedure contabili e i rendiconti presentati dalla Commissione rispondono agli standard previsti. Allo stesso tempo, la relazione evidenzia carenze procedurali in aree specifiche, come l’applicazione dei criteri di trasparenza e le verifiche sui beneficiari finali.

Questo duplice messaggio — approvazione tecnica e richiamo politico — mette in luce la duplice natura del controllo: da un lato la correttezza contabile, dall’altro il rispetto delle condizioni istituzionali che consentono una spesa efficace.

Cosa hanno approvato i deputati

Nel merito, gli eurodeputati hanno ratificato i bilanci e le relazioni finanziarie riferite all’anno 2026, confermando che la documentazione presentata dalla Commissione è sufficientemente completa per procedere alla chiusura contabile. Tuttavia, il Parlamento ha inserito raccomandazioni e raccomandato misure correttive laddove emergono rischi di inefficienza o possibili irregolarità. Questa decisione è stata accompagnata da richieste precise per ulteriori approfondimenti e da una chiamata a rafforzare gli strumenti di controllo a livello nazionale e comunitario.

Preoccupazioni per lo stato di diritto

Il punto più rilevante della dichiarazione riguarda l’impatto dello stato di diritto sulla gestione dei fondi UE. Il Parlamento ha evidenziato che in diversi Stati membri il ritorno su investimenti e programmi sovvenzionati viene minato da fenomeni quali l’indebolimento delle istituzioni giudiziarie, la pressione sulla stampa indipendente e la mancanza di controlli amministrativi efficaci. Questi fattori non sono meri concetti astratti: si traducono in ritardi, inefficienze e, in casi estremi, in rischi di cattiva spesa che riducono l’impatto delle politiche europee a livello locale.

Impatto sui fondi UE

L’effetto pratico è che la Commissione e il Parlamento devono valutare non solo la conformità formale dei progetti, ma anche il contesto istituzionale in cui i fondi sono spesi. Dove manca un ambiente giuridico solido, cresce la probabilità che risorse destinate a infrastrutture, innovazione o coesione sociale non producano i benefici attesi. Il Parlamento ha quindi sollecitato meccanismi di condizionalità più efficaci e una cooperazione rafforzata tra istituzioni europee e autorità nazionali per tutelare l’interesse finanziario europeo e i cittadini.

Conseguenze e prossimi passi

Le raccomandazioni approvate dal Parlamento delineano una road map politica: maggiore trasparenza nelle procedure, controlli rafforzati, e un uso più deciso degli strumenti che legano i finanziamenti al rispetto delle regole fondamentali. Il Parlamento ha inoltre chiesto che il rapporto, pubblicato il 29/04/2026, serva da base per un monitoraggio più serrato e per eventuali iniziative legislative che possano velocizzare interventi correttivi. In sintesi, il via libera tecnico non esonera le istituzioni europee dall’azione politica volta a difendere la qualità della spesa comune.

Il ruolo della Commissione e del Parlamento

La Commissione resta responsabile dell’esecuzione del bilancio, mentre il Parlamento mantiene la funzione di controllo democratico e di indirizzo politico. Il rapporto approvato mette in evidenza la necessità di un rapporto sinergico tra esecutivo e controllo parlamentare per affrontare le criticità emerse, specialmente nelle aree dove lo stato di diritto è in crisi. Solo attraverso cooperazione, trasparenza e strumenti vincolanti sarà possibile garantire che i fondi UE perseguano gli obiettivi per i quali sono stati stanziati e restituiscano valore ai cittadini europei.