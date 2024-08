Dinner cancelling: come funziona questo regime in voga

Dinner cancelling: come funziona questo regime in voga

Sebbene il digiuno o saltare i pasti non sia sempre consigliato, anche per le conseguenze ed effetti collaterali che può comportare, alcuni regimi, mettendo in atto questa pratica, aiutano a dimagrire. Un programma alimentare, molto in voga, è la dinner cancelling che, cancellando la cena dai pasti, aiuta a dimagrire. Scopriamo in che modo farlo.

Dinner cancelling

Un regime dimagrante alquanto particolare, ma dagli ottimi risultati come dimostrano anche i benefici ottenuti da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La dieta dinner cancelling, come si intuisce dal nome, va a cancellare il pasto della cena proprio per dimagrire. Per certi versi, potrebbe essere la dieta del digiuno intermittente, ma è un po’ diversa.

Un tipo di dieta il cui digiuno si prolunga fino al mattino, quindi per una durata di 16-17 ore circa. Potrebbe, per alcune caratteristiche, essere molto simile alla mima digiuno o al regime dimagrante 16:8. Un regime nato in Germania un paio di anni fa che ha l’obiettivo non solo di dimagrire, ma anche di depurarsi.

Nella dinner cancelling, soltanto digiunando per circa 16 ore al giorno, quindi per un tempo alquanto prolungato, si ha la possibilità di mantenersi non solo in forma e in salute, ma anche energici. Oltre a far dimagrire, è un regime che aiuta a conciliare il sonno, quindi a dormire notti più tranquille e profonde.

Si dimagrisce seguendo questa dieta e ha effetti anti-age, dal momento che va a rallentare il processo di invecchiamento. Inoltre, è fondamentale per il metabolismo poiché va a stimolarlo nel modo migliore aumentando così anche la combustione dei grassi in eccesso.

Dinner cancelling: regole

Per ottenere risultati utili dalla dinner cancelling, bisogna seguire alcune regole, come appunto il digiuno che è di quasi 20 ore. Durante questa fase, non sono ammessi cibi solidi, ma soltanto liquidi. Quindi, via libera dalla sera sino al mattino a colazione al consumo di tè, infusi, acqua, tisane non zuccherate.

Il caffè non è vietato, ma sicuramente non è ammesso durante le ore serali poiché non va a conciliare con il riposo e quindi con il sonno. coloro che avessero difficoltà a osservare questo tipo di regime in quanto restrittivo possono optare per snack vitaminici o verdure crude che fungono da spezza fame.

In un regime come la dinner cancelling, il pasto della colazione, quindi il primo della giornata e il più importante, deve essere ricco di nutrienti, quindi abbondante, ma anche libera. Si consigliano cibi sani e freschi, come frutta e cereali, mentre sono vietati alimenti troppo zuccherini e ricchi di grassi insaturi che sicuramente non aiutano nella dieta.

Un menù di esempio da seguire potrebbe essere così strutturato:

Colazione: yogurt magro con del muesli o un panino accompagnato da prosciutto magro e spremuta d’agrumi

Pranzo: carni bianche come pollo o tacchino alla piastra oppure pesce quale la sogliola, mentre per il contorno un’insalata

Merenda: particolarmente ricca, quindi frutta secca, pane ma anche formaggio magro.

Dinner cancelling: integratore da abbinare

Per ottenere ulteriori vantaggi della dinner cancelling si può aggiungere alla propria colazione sana e ai nutrienti adeguati per perdere peso, anche un buon integratore che risponde al nome di Spirulina Ultra. Una formula italiana in vendita in compresse che i nutrizionisti, ma anche i consumatori raccomandano proprio per le alte proprietà.

Una formula indicata per poter dimagrire bruciando nel modo corretto le calorie anche nella fase di riposo. Aiuta poi a mantenere il metabolismo efficiente e funzionante in modo da stimolare il dimagrimento in tempi rapidi e di saziare correttamente evitando di esagerare ai pasti e alle abbuffate, oltre a depurare l’organismo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula del tutto naturale che è priva di elementi dannosi che possono nuocere. Funziona ed è efficace, come notificato anche dal Ministero della Salute perché gli ingredienti sono naturali come la spirulina che combatte i chili di troppo e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati arrivando a spezzare la fame.

Sono consentite fino a un massimo di due compresse almeno mezz’ora prima del pranzo e della cena insieme a un bicchiere d’acqua.

Una formula da non ordinare online o nei negozi fisici ma solo digitando il sito ufficiale del prodotto in quanto esclusivo e originale. Si inseriscono i dati personali nel modulo riuscendo ad approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,90€ anziché 200 con pagamento in anticipo tramite Paypal o carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.