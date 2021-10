Dieta del digiuno serale: proprietà e come funziona

La dieta del digiuno serale prevede di non consumare pasti solidi dopo le 17, ma soltanto liquidi e di dimagrire in poco tempo.

Quando si decide di seguire una dieta il digiuno non è quasi mai consigliato in quanto non aiuta a perdere peso e ha delle controindicazioni, ma la dieta del digiuno serale funziona in modo molto diverso con notevoli benefici e vantaggi. Cerchiamo di capire quali e come seguirla per ottenere buoni risultati.

Dieta del digiuno serale

Si tratta di un regime alimentare che aiuta a dimagrire rapidamente noto come la dieta del digiuno serale in quanto dopo le 17 non è consentito consumare nessun tipo di pasto, eccezion fatta per i liquidi o tisane. Perdere peso, magari in vista di un appuntamento importante o avere un fisico in forma è un po’ il desiderio di molti ed è possibile ottenerlo proprio grazie a questo regime alimentare.

Con la dieta del digiuno serale si possono perdere fino a 3 kg in pochissimo tempo, quindi in modo rapido. Il famoso proverbio “colazione da re, pranzo da principe e cena da povero” si potrebbe applicare perfettamente a questo regime, dal momento che dopo le 17 non è più consentito assumere cibi solidi, ma soltanto liquidi evitando quindi carne, formaggi, ecc.

Dopo i pasti principali che non possono mancare in nessuna dieta, quali la colazione e il pranzo, compreso anche gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, non bisognerebbe consumare più nessun pasto solido. Dalle 17 in poi infatti gli unici alimenti consentiti sono quelli liquidi, quindi tè e tisane varie per depurare ed ecco perché è chiamata dieta del digiuno serale.

Una soluzione perfetta per perdere peso e dimagrire rapidamente che si consiglia di non protrarre per più di due settimane. Si raccomanda di mangiare soltanto nella prima parte della giornata dal momento che in questa fase si attiva maggiormente il metabolismo riuscendo quindi a bruciare calorie e dimagrire. Non consumando pasti dopo le 17 si riduce l’apporto calorico.

Dieta del digiuno serale: proprietà

Un regime del genere non ha solo benefici dal punto di vista fisico e quindi aiuta a tornare in forma, ma anche per quanto riguarda altri aspetti dal momento che sgonfia la pancia e si riesce a dormire meglio. Può capitare che non si riesca a dormire bene la notte a causa della digestione dovuta a una cena pesante. Con la dieta del digiuno serale, questo problema sparisce e si riesce a riposare fino al giorno dopo.

Un regime in cui è possibile mangiare normalmente facendo ovviamente attenzione, come in ogni dieta, alle calorie e anche alle quantità di cibo. Si può mangiare fino al pomeriggio intorno alle 17, ma superato quell’orario si consumano soltanto tisane e liquidi. A colazione si consiglia dello yogurt o latte scremato insieme a dei cereali e frutta secca.

Il pranzo, considerando che poi non si mangia più fino al giorno dopo, deve essere alquanto abbondante, quindi a base di carne o pesce, pane integrale, verdure grigliate e frutta. Si raccomanda anche del riso con verdure o del pesce lesso sempre accompagnato da un contorno di verdure. Gli spuntini della metà mattina o della merenda possono essere a base di frullato o frutta secca.

A partire dalle 17 in poi è utile consumare tisane che possono essere il carcadè, a base di frutti rossi, tiglio, finocchio o anche tè verde. Oltre alle tisane, anche l’acqua e il caffè sono assolutamente ammessi.

Dieta del digiuno serale: integratore

Alla dieta del digiuno serale, per continuare ad approfittare dei benefici, si consiglia un integratore che possa essere da supporto e il migliore, al momento, è proprio Piperina & Curcuma Plus che è a base naturale, notificato dal Ministero della Salute, di origine italiana e ricco di tantissime qualità e nutrienti.

Infatti, possono consumarlo tutti, anche se non è particolarmente indicato per le donne in gravidanza o chi ha problemi all’apparato gastrointestinale. Consigliato da esperti e consumatori anche perché velocizza e favorisce il metabolismo, brucia le calorie che sono in eccesso, sazia evitando di eccedere e ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni o effetti collaterali proprio perché si basa su componenti che sono naturali quali la piperina che stimola il metabolismo permettendo di perdere peso rapidamente; la curcuma una spezia che si usa molto in cucina e che effetto depurante e detox in quanto elimina le scorie e le tossine e il silicio colloidale non molto noto, ma che aumenta l’efficacia delle componenti principali proteggendo la pelle, i tendini e anche le ossa. Gli esperti consigliano di assumerne una compressa prima dei pasti con dell’acqua.

Essendo originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi oppure online, ma sul sito ufficiale per cui basta riempire il modulo e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ e per il pagamento si può optare tra Paypal, la carta di credito o anche i contanti alla consegna.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.